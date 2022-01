"To Donald Tusk mógł zatrzymać rosyjsko-niemiecki gazociąg Nord Stream2 i powstrzymać Putina przed windowaniem cen gazu. 5 lat szefował Radzie Europejskiej, ale za sutą pensję wybrał wierność interesom Berlina i Moskwy. Za zdradę Tuska Polacy muszą dziś płacić wysokie rachunki" - napisał Ziobro na Twitterze.

Do kwestii wzrastających w Polsce cen w piątek odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Jak mówił, ceny te "bardzo wyraźnie poszły w górę ze względu na szantaż gazowy, który realizuje Rosja".

Wskazał również na drugi czynnik wpływający na ceny gazu, którym są - jego zdaniem - źle funkcjonujące regulacje dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej. - To powoduje, że w chwili obecnej mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym systemem spekulacji, jeżeli chodzi o ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla - dodał rzecznik rządu. Podkreślił, że to właśnie te uprawnienia są znaczącą składową rachunków za prąd.

Podwyżki cen gazu

Na podwyżki cen gazu uwagę zwróciła m.in. wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, która w środę przekazała, że wszystkie obiekty użyteczności publicznej w Warszawie, w tym obiekty sportowe, dotkną olbrzymie podwyżki. Kaznowska podała też przykłady: podwyżki gazu w OSiR - 390 procent, z czego w trzech obiektach aż 490 procent, w przychodni zdrowia podwyżka wynosi ponad 800 procent. - To, co jest dla mnie zastanawiające, że spółka PGNiG startująca w przetargu, w jednym naszym ośrodku sportowym proponuje nam podwyżkę 390 procent, a w drugim ta sama spółka w innym przetargu proponuje 490 procent. To kwestia do wyjaśnienia - oceniła Kaznowska.

Urząd Regulacji Energetyki podał 17 grudnia br., w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD, że miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną o ok. 9 zł netto miesięcznie. Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

Ustawa o podatku osłonowym

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 28 grudnia 2021 r. ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części rosnących cen m.in. energii. Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).