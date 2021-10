Biznes odpowiedzialnie myślący o rozwoju już w tej chwili powinien przygotowywać się i planować zasoby na potrzeby projektów, które będą trzonem tego wielkiego, cywilizacyjnego przedsięwzięcia, jakim będzie zeroemisyjna, neutralna klimatycznie gospodarka i prowadząca do tego celu możliwość korzystania z inicjatyw wynikających z. Chociaż dotychczas na modernizację i rozwój naszej gospodarki przeznaczone zostały ogromne pieniądze, w tym europejskie, to tak wielkiego planu inwestycyjnego do tej pory w Polsce nie było. Kwestie finansowe to tylko jedna strona medalu, druga to z pewnością sprawna realizacja z wykorzystaniem doświadczenia, zaangażowania i wyjątkowych zdolności organizacyjnych polskich przedsiębiorców i menedżerów.