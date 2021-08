Przeniesienie obsługi 500+ z gmin do ZUS, rezygnacja z możliwości ubiegania się o świadczenie w papierowej formie oraz koniec z wypłacaniem pieniędzy do ręki uprawnionych to trzy najważniejsze zmiany, które od przyszłego roku rząd chce wprowadzić w swoim sztandarowym programie. Wprawdzie od lipca br. ZUS przejął obsługę 300+, ale 500+ ma zdecydowanie szerszy zasięg i będzie pierwszym tak powszechnym świadczeniem realizowanym wyłącznie online. Przeciwko tym planom protestują samorządy, ale krytykuje je też Rządowe Centrum Legislacji (RCL).