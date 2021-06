Briefing prasowy, w którym brała udział również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, poświęcony był nowym zasadom przyznawania świadczenia w programie Dobry Start. Rodzice od 1 lipca do 30 listopada mogą składać wnioski tylko elektronicznie. Ma przynieść to w ciągu 11 lat oszczędność dla budżetu państwa w wysokości 488 mln zł.

Reklama

Obsługą tego świadczenia od tego roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych - to druga zmiana. Wniosek będzie można też wypełnić w placówce ZUS, KRUS i na Poczcie Polskiej, a także w niektórych placówkach gminnych i powiatowych. Wypłata będzie odbywać się wyłącznie na rachunek płatniczy w banku lub SKOK. Wnioski będą weryfikowane automatycznie.

Minister przypomniała, że w ramach tego programu rodzic otrzymuje wyprawkę na każde dziecko do 20. roku życia, a dla tych z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia na rozpoczęcie roku szkolnego. Wynosi ona 300 zł. Dodała, że do tej pory rok w rok z programu korzystało ok. 4,4 mln uczniów. Z budżetu państwa na ten cel wypłacono około 4 mld zł.

Ważna zmiana

Teraz wprowadzamy bardzo ważną kolejną zmianę(...) Od 1 lipca rusza nabór wniosków w programie Dobry Start. W tym roku tylko drogą elektroniczną. Składamy wnioski poprzez system Empatia, bankowość elektroniczną, a także poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - powiedziała minister.

"Zachęcamy, by wypełnić je jak najszybciej, aby świadczenie jak najszybciej mogło znaleźć się na koncie" - dodała.

Natomiast prof. Uścińska zapewniła, że ZUS jest przygotowany do rozpoczęcia obsługi programu Dobry Start. Dodała, że Zakład ma już doświadczenie w optymalizacji realizacji świadczeń. Przykładem może być wypłata świadczenia Bon Turystyczny.

Tutaj do tego Dobrego Startu 300 plus chcemy wykorzystać te doświadczenia obsługi Polskiego Bonu Turystycznego. To kwestia infolinii, wsparcia informacyjnego dla opiekunów, którzy chcą skorzystać z tego świadczenia - powiedziała prezes ZUS.

Policzyliśmy, że będzie to około 3,6 mln wniosków - dodała.

Zwróciła też uwagę, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego około 99,5 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma dostęp do internetu. A z Platformy Usług Elektornicznych ZUS korzysta już ponad 7 mln osób.

Stworzyliśmy (...) kreator wniosków Dobry Start na portalu Platforma Usług Elektronicznych. Umożliwi on w prosty sposób uprawnionym do wypełnienia tego wniosku. Mamy też kreator dla osoby, która sprawuje pieczę nad dzieckiem lub opiekuna prawnego - powiedziała. Dodała, że kreator prowadzi klienta ubiegającego się o świadczenie krok po kroku.

Natomiast osoby, które nie są aktywne online, mają otrzymać pomoc w wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną. Od 1 lipca mają działać mobilne punkty wsparcia na Poczcie Polskiej i KRUS, w których pracownicy ZUS będą zakładali zainteresowanym profile na PUE ZUS.