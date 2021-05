Szefowa MRiPS pytana była w poniedziałek w TV Republika i TVP Info o rodzinny kapitał opiekuńczy, którego wprowadzenie zostało zapowiedziane w sobotę przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas prezentacji Polskiego Ładu.

Świadczenie obok 500 plus?

- Wszystkie rozwiązania, które zostały zaprezentowane w Polskim Ładzie, te rozwiązania prorodzinne zabezpieczają te świadczenia, które już są wypłacane, czyli (...) program Rodzina 500 plus, będzie w pełni realizowany, program Dobry Start, program Mama plus, Maluch plus, będą też realizowane (programy) senioralne: trzynasta emerytura, waloryzacja, ale dojdą też nowe rzeczy - wskazała Maląg. Jak mówiła, wśród tych nowych rzeczy jest właśnie rodzinny kapitał opiekuńczy.

- Wszystkie badania, które prowadziliśmy - i przede wszystkim też rozmowy z Polakami, które dalej będą prowadzone w ramach konsultacji i strategii demograficznej, która będzie za niedługo ogłoszona - pokazują, że potrzebne jest wsparcie dla rodziców do trzeciego roku życia (dziecka). Przypomnę, że w Polsce mamy długi urlop rodzicielski - roczny, 80 proc. płatny - i potem przychodzi ten moment między 12. miesiącem życia dziecka, a 36. miesiącem, gdzie przewidujemy wprowadzenie właśnie rodzinnego kapitału opiekuńczego - 12 tys. zł - mówiła minister. Jak zaznaczyła, będzie to świadczenie obok 500 plus.

Rodzice zdecydują?

- Rodzice, zakładamy - i to będziemy chcieli przedyskutować w ramach szerokiej kampanii społecznej i dialogu społecznego z Polakami - będą mogli decydować, czy będą chcieli pobierać to świadczenie przez rok po 1000 zł (miesięcznie), czy przez dwa lata po 500 zł - podała Maląg. Wskazała, że środki te będą wypłacane podobnie jak 500 plus.

- Szczegóły jak składać wnioski będziemy podawali, kiedy będą legislacyjne zmiany przygotowane, aby przede wszystkim Polacy wiedzieli jak można z tego świadczenia skorzystać. Planujemy, że wprowadzimy je w kolejnym roku - poinformowała szefowa MRiPS. - Ustawy są w trakcie opracowywania - dodała.