Cała sprawa ma niespotykany kaliber – zarzuty w niej usłyszało łącznie już ponad 500 osób. Według śledczych działały one w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się oszustwami na VAT i akcyzie. Prokuratorzy zastosowali w tym przypadku relatywnie nowe przepisy – części podejrzanych grozi aż 25 lat więzienia za tzw. zbrodnię vatowską, czyli wystawianie fikcyjnych faktur na kwotę co najmniej 10 mln zł.

Dodatkowo śledczy w ramach przepisów o konfiskacie rozszerzonej zajęli udziały warte ponad 2 mln zł w firmie Indyk Mazowsze, która miała być wykorzystywana w procederze oszustw podatkowych.

W ubiegłym tygodniu w ramach współpracy Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariuszy CBŚP i skarbówki lista podejrzanych wydłużyła się o kolejne osiem osób. Wśród nich są dwa nazwiska, które zdaniem śledczych kierowały jedną z podgrup odpowiedzialnych za wyłudzenia – to Sławomir Cz. i Jacek Cz. Obaj trafili na trzy miesiące do aresztu.

– Usłyszeli od prokuratora zarzut popełnienia przestępstwa tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem 1786 faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego na łączną kwotę ponad 138 mln zł – wyjaśnia prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzecznik PR w Warszawie.

Modus operandi grupy był następujący: w okolicach Nasielska produkowała olej smarowy, zaś zleceniodawcą była czeska spółka, kontrolowana przez wyłudzaczy. Olej trafiał także do Niemiec, gdzie był przeładowywany, a następnie zgodnie z listami przewozowymi miał trafiać na Litwę, Łotwę czy do Rumunii. Jednak najczęściej nie docierał do miejsca przeznaczenia, tylko był sprzedawany w Polsce jako napędowy. Budżet państwa mógł stracił na tym procederze nawet 70 mln zł – po 50 tys. zł na jednej cysternie (grupie udało się ich sprzedać 1200).

Dodatkowo członkowie grupy wystawiali fikcyjne faktury poprzez legalną firmę, a także prali brudne pieniądze pochodzące z przestępczego procederu.