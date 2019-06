Wiceszef komisji Kazimierz Smoliński (PiS) powiedział PAP, że chce spytać b. premiera m.in. o wyłudzenia VAT, o których wiedzę miały mieć służby przez niego kontrolowane.

Członek komisji Zbigniew Konwiński (PO-KO) powiedział, że chce przypomnieć o działaniach uszczelniających ściągalność VAT wprowadzanych przez koalicję PO-PSL.

O przesłuchanie Tuska pytany był w poniedziałek w Polsat News wicepremier Jacek Sasin.

- Pan Donald Tusk pewnie będzie chciał uczynić z tego przesłuchania show jednego aktora, ale mam nadzieję, że członkowie komisji mu na to nie pozwolą, bo nie chodzi tutaj o show, tylko chodzi o to, żeby wyjaśnić, jak to możliwe, że za jego rządów wyciekło praktycznie bez żadnego oporu ze strony rządu (...) ponad 250 mld zł - powiedział.

Na uwagę prowadzącego, że za czasów rządów Platformy wprowadzono Jednolity Plik Kontrolny (JPK), a także odwrócony VAT na niektóre towary, Sasin odparł, że to "za mało i za późno". - Proceder trwał, instytucje państwa miały tego świadomość, a mimo tego nie reagowały, pracowały w ślimaczym tempie - powiedział. - Rząd zakrywał oczy, nie chciał dostrzegać tego, że miliardy złotych uciekają - dodał.

Jego zdaniem całokształt działań Tuska pokazuje, że ma on "ogromne winy w tym zakresie". - Mam nadzieję, że dzisiaj zmierzy się z tą odpowiedzialnością, będzie próbował przynajmniej Polakom wytłumaczyć, dlaczego takie, a nie inne działania podejmował albo ich zaniechał - wskazał.

W czasie rozmowy prowadzący wskazał, że "nieoficjalnie z kręgów Platformy Obywatelskiej wypływa taki komunikat, że Donald Tusk nie będzie startował w wyborach prezydenckich". O tym, że w PO zaczyna dominować przekonanie, że Donald Tusk nie wystartuje w wyborach, pisał m.in. w niedzielę portal Onet.

- To mnie absolutnie nie dziwi, to jest raczej dowód trzeźwej oceny sytuacji przez otoczenie Donalda Tuska i jego samego. Donald Tusk - jak pokazał to w ostatniej kampanii wyborczej - nie jest żadną wartością dodaną opozycji, a wręcz przeciwnie, Donald Tusk swoim pojawieniem się przypomina jednak, jak wyglądały jego rządy, a te rządy przez Polaków zostały odrzucone - powiedział wicepremier.

Waszczykowski: Widziałbym Tuska obok Arabskiego

- Widziałbym Donalda Tuska obok Tomasza Arabskiego, by został przesłuchany za to, co się stało w Smoleńsku – powiedział z kolei w poniedziałek europoseł PiS, były szef MSZ Witold Waszczykowski.

W ubiegłym tygodniu warszawski sąd nieprawomocnie skazał byłego szefa kancelarii premiera na pół roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata po procesie w sprawie organizacji zakończonego katastrofą lotu do Smoleńska.

W poniedziałek przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Donald Tusk ma zeznawać przed sejmowa komisja śledczą ds. VAT. Pytany o to w stacji RMF Waszczykowski powiedział: Nie chcemy dopaść Tuska dla samego rewanżu, ale chcielibyśmy odkryć, o się stało z tymi miliardami vatowskimi które zostały zdefraudowane. - Chcielibyśmy poznać mechanizm, żeby już ten mechanizm nie został powtórzony – dodał.

- No, ale ja bym chętnie widział też Tuska gdzie indziej, gdzie byłby przesłuchany również koło Arabskiego za to, co się stało w Smoleńsku – powiedział Waszczykowski.

Były minister sprawiedliwości wysoko ocenił wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w USA, ogłoszone podczas niej deklaracje współpracy wojskowej i energetycznej oraz spotkania z biznesmenami. - Próbowaliśmy od lat już rozszerzyć nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. One przez całe lata głównie oparte były o kwestie bezpieczeństwa, o współpracę militarną i dobrze się dzieje w tej chwili, że rozszerzamy – powiedział, wskazując na zapowiadaną współpracę w energetyce jądrowej i zwiększenie zakupów gazu. - I jeżeli prezydent rozmawia z potężnymi firmami amerykańskimi, to też jest dobrze – dodał Waszczykowski.