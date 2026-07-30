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Nietypowa akcja w Niemczech. Biznesmen płaci 2 tys. zł za każde ochrzczone dziecko

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:17
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Nietypowa akcja w Niemczech. Biznesmen płaci 2 tys. zł za każde ochrzczone dziecko/shutterstock
Bawarski milioner Peter Löw, mieszkający w Söcking, uruchomił nietypową inicjatywę charytatywną o nazwie "Starnberger Schutzengelchen". W jej ramach oferuje rodzicom 500 euro (ok. 2 165 zł) za każde dziecko ochrzczone w Kościele katolickim.

Pieniądze za chrzest dziecka. Warunki uczestnictwa w programie

Aby skorzystać ze wsparcia finansowego, należy spełnić określone kryteria. Oferta skierowana jest do rodzin zameldowanych na terenie wspólnoty parafialnej Starnberg (obejmującej Starnberg, Söcking, Hanfeld, Perchting, Hadorf oraz Landstetten). Co do zasady wsparcie przysługuje na dzieci do 3. roku życia. Program obowiązuje do końca roku i zakłada wsparcie dla pierwszych 40 dzieci.

Pieniądze są przekazywane rodzicom bezpośrednio po udzieleniu sakramentu.

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Rodzice mają pełną dowolność w dysponowaniu środkami - mogą przeznaczyć je na codzienne potrzeby dziecka (pielęgnację, zabawki) lub na wypoczynek.

Pomysł zrodził się z rozmowy Petera Löwa z proboszczem parafii w Starnbergu, księdzem Andreasem Jallem. Duchowny opowiedział przedsiębiorcy o lokalnej rodzinie, która odkładała chrzest ze względów finansowych - wysokie koszty życia w Starnbergu nie pozwalały im na zorganizowanie choćby skromnego przyjęcia. Biznesmen będący praktykującym katolikiem, postanowił natychmiast zareagować.

Pierwszymi beneficjentami została rodzina Haas. W kościele św. Stefana w Söcking ochrzczono troje ich dzieci (7-miesięcznego Dominika oraz starszych synów, Leona i Xandera, dla których zrobiono wyjątek od reguły wiekowej).

Otrzymane środki rodzina postanowiła przeznaczyć na wspólną wycieczkę do parku rozrywki Bayernpark.

Cel akcji

Jak wyjaśnił Theodor Himmel, asystent przedsiębiorcy w wypowiedzi dla "Starnberger Merkur", głównym założeniem projektu jest zadbanie o to, aby kwestie materialne nigdy nie stanowiły przeszkody w udzieleniu chrztu.

Proboszcz Andreas Jall zwraca uwagę na trudną sytuację ekonomiczną części mieszkańców Starnbergu, spowodowaną przede wszystkim bardzo wysokimi czynszami oraz ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej w przypadku choroby. Duchowny zaznacza, że dotychczas mecenat prywatny skupiał się głównie na odnowie zabytków, a nie na bezpośrednim wspieraniu ludzi.

Peter Löw - który już wcześniej wspierał lokalną parafię, a obecnie remontuje zakupiony w ubiegłym roku hotel Bayerischer Hof - wyraża nadzieję, że jego akcja zainspiruje innych zamożnych mieszkańców regionu do wspierania młodych rodzin. Obsługą zgłoszeń zajmuje się parafia św. Marii w Starnbergu. Wnioski można składać drogą telefoniczną lub mailową.

Źródło: Fakt.pl

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcypieniądzedzieckochrzest
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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