Wakacje dla wielu wciąż są luksusem. Te liczby dają do myślenia

Wielu Europejczyków nie stać na tygodniowe wakacje

Odsetek osób, których nie było stać na taki urlop, wzrósł w UE o 0,5 pkt proc. w porównaniu z 2024 r., jednak w ciągu dekady znacząco się zmniejszył - w 2015 r. był o 7,7 pkt proc. wyższy.

Gdzie jest najgorzej, a gdzie najlepiej?

Największy odsetek osób, które nie mogły pozwolić sobie na tygodniowy urlop, odnotowano w Rumunii 61,4 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja (46,6 proc.) oraz Bułgaria i Węgry (po 39,1 proc.).

Najniższy udział osób deklarujących brak możliwości sfinansowania tygodniowego wyjazdu wakacyjnego odnotowano w Luksemburgu (10,6 proc.), Szwecji (12,4 proc.) oraz Holandii (12,8 proc.).

Polska w środku zestawienia

Polska znalazła się w środku tego rankingu. W naszym kraju na urlop nie mogło sobie pozowlić 24,5 proc. mieszkańców w wieku co najmniej 16 lat.

Z Brukseli Łukasz Osiński