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Wakacje dla wielu wciąż są luksusem. Te liczby dają do myślenia

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 13:15
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Wakacje dla wielu wciąż są luksusem. Te liczby dają do myślenia
Wakacje dla wielu wciąż są luksusem. Te liczby dają do myślenia/Shutterstock
Koszty wciąż są barierą dla wielu Europejczyków planujących urlop. Według najnowszych danych Eurostatu 27,5 proc. mieszkańców UE nie było stać na tygodniowy wyjazd wakacyjny. W Polsce problem dotyczył niemal co czwartej osoby.

Wielu Europejczyków nie stać na tygodniowe wakacje

Odsetek osób, których nie było stać na taki urlop, wzrósł w UE o 0,5 pkt proc. w porównaniu z 2024 r., jednak w ciągu dekady znacząco się zmniejszył - w 2015 r. był o 7,7 pkt proc. wyższy.

Gdzie jest najgorzej, a gdzie najlepiej?

Największy odsetek osób, które nie mogły pozwolić sobie na tygodniowy urlop, odnotowano w Rumunii 61,4 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja (46,6 proc.) oraz Bułgaria i Węgry (po 39,1 proc.).

Najniższy udział osób deklarujących brak możliwości sfinansowania tygodniowego wyjazdu wakacyjnego odnotowano w Luksemburgu (10,6 proc.), Szwecji (12,4 proc.) oraz Holandii (12,8 proc.).

Polska w środku zestawienia

Polska znalazła się w środku tego rankingu. W naszym kraju na urlop nie mogło sobie pozowlić 24,5 proc. mieszkańców w wieku co najmniej 16 lat.

Z Brukseli Łukasz Osiński

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Źródło Eurostat
Tematy: wakacjeurlopwyjazd
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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