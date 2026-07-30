Wakacje dla wielu wciąż są luksusem. Te liczby dają do myślenia

Wielu Europejczyków nie stać na tygodniowe wakacje
Odsetek osób, których nie było stać na taki urlop, wzrósł w UE o 0,5 pkt proc. w porównaniu z 2024 r., jednak w ciągu dekady znacząco się zmniejszył - w 2015 r. był o 7,7 pkt proc. wyższy.
Gdzie jest najgorzej, a gdzie najlepiej?
Największy odsetek osób, które nie mogły pozwolić sobie na tygodniowy urlop, odnotowano w Rumunii 61,4 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja (46,6 proc.) oraz Bułgaria i Węgry (po 39,1 proc.).
Najniższy udział osób deklarujących brak możliwości sfinansowania tygodniowego wyjazdu wakacyjnego odnotowano w Luksemburgu (10,6 proc.), Szwecji (12,4 proc.) oraz Holandii (12,8 proc.).
Polska w środku zestawienia
Polska znalazła się w środku tego rankingu. W naszym kraju na urlop nie mogło sobie pozowlić 24,5 proc. mieszkańców w wieku co najmniej 16 lat.
Z Brukseli Łukasz Osiński
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.