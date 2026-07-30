Niemiecki gigant w tarapatach - wniosek trafił do sądu
Jak informuje portalspozywczy.pl, niemiecki producent złożył 24 lipca do Sądu Rejonowego w Stuttgarcie wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w trybie zarządu własnego. Celem tego kroku jest przeprowadzenie długoterminowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.
Wśród głównych przyczyn problemów firma wskazuje na:
- znacznie pogorszone warunki rynkowe,
- słabszy popyt na produkty,
- niekorzystne skutki zmian kursów walutowych,
- rezygnację ze współpracy przez kluczowego kontrahenta.
Choć Varta oficjalnie nie ujawniła nazwy kontrahenta, to jak podaje Reuters oraz niemieckie media, chodzi o amerykański koncern technologiczny Apple. Amerykański gigant miał zrezygnować z akumulatorów guzikowych CoinPower (używanych w słuchawkach AirPods) i przenieść zamówienia do dostawców z Chin.
Postępowanie upadłościowe obejmuje spółkę macierzystą Varta AG oraz jednostki operacyjne: Varta Microbattery w Ellwangen, Varta Micro Production w Nördlingen oraz Varta Storage. W przypadku Varta Microbattery wszczęto również wstępne postępowanie upadłościowe w trybie zarządu własnego.
Czy baterie Varta znikną z polskich półek sklepowych?
Dla polskich klientów kluczowa jest informacja o dostępności popularnych baterii konsumenckich (tzw. paluszków i innych baterii sprzedawanych w detalicznym handlu).
Jak podaje portalspozywczy.pl, produkty te pozostaną na rynku. Z wniosków o ogłoszenie upadłości została całkowicie wyłączona jednostka Varta Consumer Batteries oraz powiązane z nią spółki. Jak wyjaśnia producent, segment baterii konsumenckich jest w pełni odrębny pod względem prawnym, operacyjnym oraz finansowym, w związku z czym problemy spółki macierzystej go nie obejmują.
Jak czytamy w serwisie, dotychczasowe skomplikowane struktury grupowe oraz zależności wewnętrzne utrudniały sprawne wdrożenie planów naprawczych. W efekcie trwającego przeglądu restrukturyzacyjnego ujawniła się tzw. strukturalna luka finansowa na poziomie spółki dominującej, szczególnie w perspektywie planów rozwoju od 2027 roku.
Sąd Rejonowy w Stuttgarcie wyznaczył Tobiasa Wahla z niemieckiej kancelarii Anchor na tymczasowego nadzorcę postępowania. W trybie zarządu własnego dotychczasowe kierownictwo Varty nadal zarządza firmą, natomiast nadzorca dba o interesy wierzycieli.
Sytuację skomentował prezes Varty, Michael Ostermann, podkreślając, że decyzja o złożeniu wniosku była nieunikniona. W ostatnich kwartałach firma Varta musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami. My, członkowie zarządu i kierownictwa, jesteśmy świadomi naszej ogólnej odpowiedzialności wobec pracowników, klientów, dostawców i inwestorów i dokładamy wszelkich starań, aby zachować jak najwięcej miejsc pracy, zapewnić zrównoważoną kontynuację działalności oraz stworzyć jak najlepsze perspektywy dla wszystkich interesariuszy - stwierdził Ostermann.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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