Niemiecki gigant w tarapatach - wniosek trafił do sądu

Jak informuje portalspozywczy.pl, niemiecki producent złożył 24 lipca do Sądu Rejonowego w Stuttgarcie wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w trybie zarządu własnego. Celem tego kroku jest przeprowadzenie długoterminowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Wśród głównych przyczyn problemów firma wskazuje na:

znacznie pogorszone warunki rynkowe,

słabszy popyt na produkty,

niekorzystne skutki zmian kursów walutowych,

rezygnację ze współpracy przez kluczowego kontrahenta.

Choć Varta oficjalnie nie ujawniła nazwy kontrahenta, to jak podaje Reuters oraz niemieckie media, chodzi o amerykański koncern technologiczny Apple. Amerykański gigant miał zrezygnować z akumulatorów guzikowych CoinPower (używanych w słuchawkach AirPods) i przenieść zamówienia do dostawców z Chin.

Postępowanie upadłościowe obejmuje spółkę macierzystą Varta AG oraz jednostki operacyjne: Varta Microbattery w Ellwangen, Varta Micro Production w Nördlingen oraz Varta Storage. W przypadku Varta Microbattery wszczęto również wstępne postępowanie upadłościowe w trybie zarządu własnego.

Czy baterie Varta znikną z polskich półek sklepowych?

Dla polskich klientów kluczowa jest informacja o dostępności popularnych baterii konsumenckich (tzw. paluszków i innych baterii sprzedawanych w detalicznym handlu).

Kodeks Pracy

Jak podaje portalspozywczy.pl, produkty te pozostaną na rynku. Z wniosków o ogłoszenie upadłości została całkowicie wyłączona jednostka Varta Consumer Batteries oraz powiązane z nią spółki. Jak wyjaśnia producent, segment baterii konsumenckich jest w pełni odrębny pod względem prawnym, operacyjnym oraz finansowym, w związku z czym problemy spółki macierzystej go nie obejmują.

Jak czytamy w serwisie, dotychczasowe skomplikowane struktury grupowe oraz zależności wewnętrzne utrudniały sprawne wdrożenie planów naprawczych. W efekcie trwającego przeglądu restrukturyzacyjnego ujawniła się tzw. strukturalna luka finansowa na poziomie spółki dominującej, szczególnie w perspektywie planów rozwoju od 2027 roku.

Sąd Rejonowy w Stuttgarcie wyznaczył Tobiasa Wahla z niemieckiej kancelarii Anchor na tymczasowego nadzorcę postępowania. W trybie zarządu własnego dotychczasowe kierownictwo Varty nadal zarządza firmą, natomiast nadzorca dba o interesy wierzycieli.

Sytuację skomentował prezes Varty, Michael Ostermann, podkreślając, że decyzja o złożeniu wniosku była nieunikniona. W ostatnich kwartałach firma Varta musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami. My, członkowie zarządu i kierownictwa, jesteśmy świadomi naszej ogólnej odpowiedzialności wobec pracowników, klientów, dostawców i inwestorów i dokładamy wszelkich starań, aby zachować jak najwięcej miejsc pracy, zapewnić zrównoważoną kontynuację działalności oraz stworzyć jak najlepsze perspektywy dla wszystkich interesariuszy - stwierdził Ostermann.