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Niemiecki gigant składa wniosek o upadłość. Popularne baterie znikną z półek?

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:02
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Varta AG
Znana marka baterii w tarapatach. Czy popularne "paluszki" znikną z polskich półek?/Shutterstock
Kultowy niemiecki producent baterii i akumulatorów - spółka Varta AG - znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i złożył wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego. Firma zmaga się m.in. z utratą kluczowego klienta, spadkiem popytu oraz negatywnymi zmianami kursów walutowych.

Niemiecki gigant w tarapatach - wniosek trafił do sądu

Jak informuje portalspozywczy.pl, niemiecki producent złożył 24 lipca do Sądu Rejonowego w Stuttgarcie wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w trybie zarządu własnego. Celem tego kroku jest przeprowadzenie długoterminowej restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Wśród głównych przyczyn problemów firma wskazuje na:

  • znacznie pogorszone warunki rynkowe,
  • słabszy popyt na produkty,
  • niekorzystne skutki zmian kursów walutowych,
  • rezygnację ze współpracy przez kluczowego kontrahenta.
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Cyberatak zniszczył znaną firmę. Niemiecki producent tekstyliów składa wniosek o upadłość

Choć Varta oficjalnie nie ujawniła nazwy kontrahenta, to jak podaje Reuters oraz niemieckie media, chodzi o amerykański koncern technologiczny Apple. Amerykański gigant miał zrezygnować z akumulatorów guzikowych CoinPower (używanych w słuchawkach AirPods) i przenieść zamówienia do dostawców z Chin.

Postępowanie upadłościowe obejmuje spółkę macierzystą Varta AG oraz jednostki operacyjne: Varta Microbattery w Ellwangen, Varta Micro Production w Nördlingen oraz Varta Storage. W przypadku Varta Microbattery wszczęto również wstępne postępowanie upadłościowe w trybie zarządu własnego.

Czy baterie Varta znikną z polskich półek sklepowych?

Dla polskich klientów kluczowa jest informacja o dostępności popularnych baterii konsumenckich (tzw. paluszków i innych baterii sprzedawanych w detalicznym handlu).

Kodeks Pracy

Jak podaje portalspozywczy.pl, produkty te pozostaną na rynku. Z wniosków o ogłoszenie upadłości została całkowicie wyłączona jednostka Varta Consumer Batteries oraz powiązane z nią spółki. Jak wyjaśnia producent, segment baterii konsumenckich jest w pełni odrębny pod względem prawnym, operacyjnym oraz finansowym, w związku z czym problemy spółki macierzystej go nie obejmują.

Jak czytamy w serwisie, dotychczasowe skomplikowane struktury grupowe oraz zależności wewnętrzne utrudniały sprawne wdrożenie planów naprawczych. W efekcie trwającego przeglądu restrukturyzacyjnego ujawniła się tzw. strukturalna luka finansowa na poziomie spółki dominującej, szczególnie w perspektywie planów rozwoju od 2027 roku.

Sąd Rejonowy w Stuttgarcie wyznaczył Tobiasa Wahla z niemieckiej kancelarii Anchor na tymczasowego nadzorcę postępowania. W trybie zarządu własnego dotychczasowe kierownictwo Varty nadal zarządza firmą, natomiast nadzorca dba o interesy wierzycieli.

Sytuację skomentował prezes Varty, Michael Ostermann, podkreślając, że decyzja o złożeniu wniosku była nieunikniona. W ostatnich kwartałach firma Varta musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami. My, członkowie zarządu i kierownictwa, jesteśmy świadomi naszej ogólnej odpowiedzialności wobec pracowników, klientów, dostawców i inwestorów i dokładamy wszelkich starań, aby zachować jak najwięcej miejsc pracy, zapewnić zrównoważoną kontynuację działalności oraz stworzyć jak najlepsze perspektywy dla wszystkich interesariuszy - stwierdził Ostermann.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcyupadłośćbaterie
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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