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Podwojone zyski w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Najnowsze wyliczenia

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:43
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PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Podwojone zyski w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Najnowsze wyliczenia/Shutterstock
Od 2020 r. osoby z minimalną krajową mogły zyskać co najmniej 5 tys. zł na wpisaniu się do Pracowniczych Planów Kapitałowych - wynika z wyliczeń Business Insider Polska. Im wyższa pensja, tym większe zyski.

PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Do systemu wpisało się ok. 4,5 mln osób. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składają się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia. Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., natomiast państwo na start wpłaca 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł.

Kto może skorzystać z PPK?

Do PPK może przystąpić każdy pracownik między 18. a 70. rokiem życia, który podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Osoby, które są w przedziale wiekowym między 18. a nieukończonym 55. rokiem życia nic nie muszą robić - jeżeli nie rezygnują z programu PPK, to pracodawca, z tzw. automatu, zapisuje ich do programu.

Ci pomiędzy 55. a 70 rokiem życia, również mogą korzystać z tego programu. Pracodawca zgłosi ich do programu po tym, jak złożą oni wniosek o zawarcie w ich imieniu tzw. umowy o prowadzenie PPK.

Zyski z PPK

Z wyliczeń Business Insider Polska wynika, że od 2020 r. osoby z minimalną krajową mogły zyskać co najmniej 5 tys. zł na wpisaniu się do Pracowniczych Planów Kapitałowych. W największych firmach (zatrudniających ponad 1 tys. pracowników) 90 proc. osób oszczędza w PPK. Prawie 75 proc. wynosi partycypacja w mikro firmach (do 10 zatrudnionych). Najgorzej te statystyki wyglądają w przypadku małych firm (10–49 pracowników). Przeciętna osoba uczestnicząca w programie ma 40 lat.

"Na rachunki uczestników PPK wpłynęły do tej pory z Funduszu Pracy wpłaty powitalne w łącznej kwocie ok. 1 mld zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 2,66 mld zł" - informuje PFR Portal PPK. Na rachunku hipotetycznego uczestnika PPK, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r. w zależności od funduszu, który odpowiada za zarządzanie pieniędzmi, znajduje się średnio od 13593 zł do 21445 zł więcej, niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza dla uczestnika PPK od 145 do 228 proc. zysku.

Gdyby ktoś przez ostatnie pięć lat zarabiał po 10000 zł miesięcznie, w badanym okresie (sześć lat) z własnej wypłaty musiałby przekazać do PPK w sumie 14400 zł. Jego zysk w postaci wpłat pracodawcy i państwa wyniósłby niemal drugie tyle, bo ok. 12500 zł - podsumowuje Business Insider Polska.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PPK - Pracownicze Plany KapitałowePPKzyski
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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