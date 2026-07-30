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Polska zawstydziła Europę. Nowe dane o bezrobociu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 13:05
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Polska zawstydziła Europę. Nowe dane o bezrobociu
Polska zawstydziła Europę. Nowe dane o bezrobociu/Shutterstock
Rynek pracy w Unii Europejskiej pozostaje stabilny. W czerwcu stopa bezrobocia nie zmieniła się ani w strefie euro, ani w całej UE, a Polska z wynikiem 3,1 proc. ponownie znalazła się w gronie państw o najniższym bezrobociu.

Bezrobocie w Polsce

Również w maju 2026 r., jak i rok wcześniej w czerwcu 2025 roku, bezrobocie w Polsce według Eurostatu wynosiło tyle samo.

Ponad 13,3 mln osób w UE bez pracy

Według szacunków Eurostatu, w czerwcu 2026 r. bez pracy pozostawało 13,317 mln osób w UE, z czego 11,130 mln w strefie euro. W porównaniu z majem liczba bezrobotnych wzrosła o 79 tys. osób w UE oraz o 71 tys. w strefie euro. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych zwiększyła się o 112 tys. w UE i o 43 tys. w strefie euro.

Bezrobocie wśród młodych

Stopa bezrobocia wśród osób młodych (poniżej 25. roku życia) wyniosła w czerwcu 15,5 proc. w UE wobec 15,4 proc. miesiąc wcześniej oraz 14,8 proc. w strefie euro wobec 14,9 proc. w maju.

Liczba bezrobotnych młodych osób wyniosła 2,987 mln w UE, w tym 2,351 mln w strefie euro. W porównaniu z majem liczba bezrobotnych osób młodych wzrosła o 29 tys. w UE, natomiast w strefie euro pozostała bez zmian.

W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych młodych osób zwiększyła się o 53 tys. w UE, a w strefie euro spadła o 8 tys.

Bezrobocie a płeć

Eurostat podał też dane dot. płci. W czerwcu stopa bezrobocia kobiet w UE wyniosła 6,1 proc. wobec 6,2 proc. w maju, natomiast wśród mężczyzn wzrosła do 5,9 proc. z 5,8 proc. W strefie euro bezrobocie kobiet pozostało na poziomie 6,4 proc., a wśród mężczyzn zwiększyło się do 6,2 proc. z 6,1 proc.

Z Brukseli Łukasz Osiński

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Źródło Eurostat
Tematy: bezrobociestopa bezrobociaEurostat
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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