Polska zawstydziła Europę. Nowe dane o bezrobociu

Bezrobocie w Polsce

Również w maju 2026 r., jak i rok wcześniej w czerwcu 2025 roku, bezrobocie w Polsce według Eurostatu wynosiło tyle samo.

Ponad 13,3 mln osób w UE bez pracy

Według szacunków Eurostatu, w czerwcu 2026 r. bez pracy pozostawało 13,317 mln osób w UE, z czego 11,130 mln w strefie euro. W porównaniu z majem liczba bezrobotnych wzrosła o 79 tys. osób w UE oraz o 71 tys. w strefie euro. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych zwiększyła się o 112 tys. w UE i o 43 tys. w strefie euro.

Bezrobocie wśród młodych

Stopa bezrobocia wśród osób młodych (poniżej 25. roku życia) wyniosła w czerwcu 15,5 proc. w UE wobec 15,4 proc. miesiąc wcześniej oraz 14,8 proc. w strefie euro wobec 14,9 proc. w maju.

Liczba bezrobotnych młodych osób wyniosła 2,987 mln w UE, w tym 2,351 mln w strefie euro. W porównaniu z majem liczba bezrobotnych osób młodych wzrosła o 29 tys. w UE, natomiast w strefie euro pozostała bez zmian.

W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych młodych osób zwiększyła się o 53 tys. w UE, a w strefie euro spadła o 8 tys.

Bezrobocie a płeć

Eurostat podał też dane dot. płci. W czerwcu stopa bezrobocia kobiet w UE wyniosła 6,1 proc. wobec 6,2 proc. w maju, natomiast wśród mężczyzn wzrosła do 5,9 proc. z 5,8 proc. W strefie euro bezrobocie kobiet pozostało na poziomie 6,4 proc., a wśród mężczyzn zwiększyło się do 6,2 proc. z 6,1 proc.

Z Brukseli Łukasz Osiński