Dziennik.pl logo

Czy Polsce wystarczy gazu na zimę? Wypadamy znacznie lepiej niż Europa

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 12:22
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Czy Polsce wystarczy gazu na zimę? Są nowe dane
Czy Polsce wystarczy gazu na zimę? Są nowe dane/Shutterstock
Poziom zapełnienia magazynów gazu ziemnego w Unii Europejskiej pozostaje wyraźnie poniżej średniej z ostatnich pięciu lat. W Polsce sytuacja wygląda znacznie lepiej – krajowe magazyny są niemal w pełni zapełnione i tylko nieznacznie odbiegają od sezonowej normy.

Zapasy gazu w państwach UE

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 56,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 72,2 proc. W magazynach znajduje się obecnie 634,61 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 46,4 proc., a średnia 5-letnia to 70,4 proc. We Francji to 55,4 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 73,5 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 74,8 proc., w Austrii 60,0 proc., a w Hiszpanii 72,3 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 36,1 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 65,2 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 59,8 proc., a Czesi w 59,6 proc.

Zapasy gazu w Polsce

W Polsce w magazynach gazu jest 30,96 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 84,0 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 85,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Unia Europejskagaz ziemnyzapasy gazu
Powiązane
PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe
Podwojone zyski w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Najnowsze wyliczenia
Wiek emerytalny równy dla wszystkich? Polska jedynym krajem w UE, gdzie nie jest
Wiek emerytalny równy dla wszystkich? Polska jedynym krajem w UE, gdzie nie jest
abonament RTV, telewizja, pilot
Koniec abonamentu RTV. Od tej daty nową opłatę zapłaci prawie każdy
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWakacje dla wielu wciąż są luksusem. Te liczby dają do myślenia »
Zobacz
|
89 proc. dorosłych nie zdobywa 100 proc. punktów. Od 4. pytania zaczynają się schody. Test z geografii świata
89 proc. dorosłych nie zdobywa 100 proc. punktów. Od 4. pytania zaczynają się schody. Test z geografii świata
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, ale mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Quiz z historii
Przyjemny quiz z historii. 15/15 tylko dla orłów
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 30 lipca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
A,Businessman,In,A,Suit,Enjoys,Delicious,French,Fries,In
Trudny quiz. 12/12 osiągalne dla arcymistrza ortografii
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla rodziny. Ma napęd na tył i 116 KM. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj