Czy Polsce wystarczy gazu na zimę? Są nowe dane

Zapasy gazu w państwach UE

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 56,2 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 72,2 proc. W magazynach znajduje się obecnie 634,61 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 46,4 proc., a średnia 5-letnia to 70,4 proc. We Francji to 55,4 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 73,5 proc.

We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 74,8 proc., w Austrii 60,0 proc., a w Hiszpanii 72,3 proc.

W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 36,1 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 65,2 proc.

Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 59,8 proc., a Czesi w 59,6 proc.

Zapasy gazu w Polsce

W Polsce w magazynach gazu jest 30,96 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 84,0 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 85,4 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.