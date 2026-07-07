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Koniec znanej marki słodyczy. Niemiecki producent zamyka zakład po ponad 50. latach

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
57 minut temu
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czekolada
Koniec znanej marki słodyczy. Niemiecki producent zamyka zakład/Shutterstock
Niemiecki rynek cukierniczy traci ważnego gracza. Producent pralin i czekoladowych specjałów, firma DreiMeister Spezialitäten z Werl, definitywnie kończy swoją działalność. Jak donosi dziennik "Bild", wielomiesięczne próby ratowania przedsiębiorstwa poprzez znalezienie inwestora zakończyły się niepowodzeniem.

Brak ratunku dla niewypłacalnej firmy

Proces restrukturyzacji, który miał na celu wyjście firmy z kryzysu, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Zarządca upadłościowy, Michael Schütte, wyjaśnił, że mimo podjęcia szeroko zakrojonych działań, do spółki nie wpłynęła żadna oferta, którą można byłoby uznać za realną.

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Mimo intensywnych starań nikt nie złożył konkretnej, możliwej do realizacji oferty wejścia do firmy lub jej przejęcia - powiedział zarządca upadłościowy, cytowany przez Bild.

Główną przeszkodą dla potencjalnych nabywców okazała się niepewna przyszłość ekonomiczna zakładu. Inwestorzy obawiali się ryzyka związanego z utrzymaniem dotychczasowej sieci dostawców oraz bazy klientów w obliczu trwającego postępowania upadłościowego.

Skomplikowana sytuacja ekonomiczna

Firma DreiMeister Spezialitäten, która na rynku funkcjonowała od lat 70. XX wieku, w maju bieżącego roku rozpoczęła postępowanie upadłościowe w trybie samodzielnego zarządu. Wówczas w zakładzie zatrudnionych było jeszcze ponad 150 pracowników. Sąd rejonowy w Arnsbergu wyznaczył Michaela Schüttego na tymczasowego nadzorcę, którego zadaniem było zbadanie kondycji finansowej spółki i znalezienie drogi do jej naprawy.

Według analiz zarządcy, do upadłości doprowadził splot wielu niekorzystnych czynników. Wśród nich wymieniono:

  • Utratę kluczowych klientów oraz wzrost kosztów surowców.
  • Nieudane zbiory, które odbiły się na kosztach produkcji.
  • Obciążenia inwestycyjne: plany rozszerzenia oferty zbiegły się w czasie z wybuchem pandemii, skutkami wojny w Ukrainie oraz kryzysem energetycznym, co drastycznie pogorszyło płynność finansową przedsiębiorstwa.

Zamknięcie zakładu oznacza koniec dla rodzinnej firmy, która przez dekady specjalizowała się w produkcji wysokiej jakości pralin, trufli oraz innych wyrobów czekoladowych, będących wizytówką regionu Nadrenii Północnej-Westfalii.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: upadłośćczekoladaproducent
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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