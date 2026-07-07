Biznes ocenił sytuację w Polsce. Wskazano największy hamulec rozwoju

Dla porównania średnia dla 14 państw objętych badaniem wyniosła 28 proc. Jednocześnie 29 proc. polskich respondentów uznało warunki prowadzenia działalności za niekorzystne, podczas gdy w całym regionie odsetek ten sięgnął 45 proc.

Biurokracja największą przeszkodą dla rozwoju firm

Najczęściej wskazywaną barierą rozwoju przedsiębiorczości w Polsce pozostaje biurokracja i złożoność regulacyjna, na którą wskazało 47 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: silna konkurencja i nasycenie rynku (38 proc.), niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (30 proc.) oraz niestabilność polityczna i gospodarcza (28 proc.).

Z badania wynika, że na tle regionu Polska wyróżnia się jednak niższą oceną większości systemowych barier. Przedsiębiorcy rzadziej niż średnio w badanych krajach wskazują na problemy związane z regulacjami, dostępnością pracowników, niestabilnością gospodarczą czy dostępem do finansowania. Jednocześnie znacznie częściej niż w innych państwach za przeszkodę uznają wysoką konkurencję – 38 proc. wobec 21 proc. średnio w regionie.

Regulacje bardziej szansą czy przeszkodą?

Badanie pokazuje również relatywnie bardziej pozytywną ocenę otoczenia regulacyjnego. Zdaniem 24 proc. polskich przedsiębiorców regulacje bardziej wspierają prowadzenie działalności niż ją utrudniają, a 31 proc. uważa, że stwarzają zarówno wyzwania, jak i możliwości rozwoju. Z kolei 20 proc. respondentów ocenia je jako zbyt skomplikowane i ograniczające innowacyjność.

Polscy przedsiębiorcy pozostają również bardziej optymistyczni w ocenie rynku pracy. Tylko 2 proc. badanych planuje redukcję zatrudnienia, wobec 6 proc. średnio w regionie. Jednocześnie presja płacowa pozostaje wyzwaniem dla 30 proc. respondentów.

Największe zagrożenia dla sytuacji finansowej firm

W perspektywie najbliższych 12 miesięcy największymi zagrożeniami dla sytuacji finansowej firm są: niestabilność geopolityczna (65 proc.), presja inflacyjna (62 proc.), wyższe koszty pracy i działalności operacyjnej (po 61 proc.) oraz wysokie stopy procentowe (59 proc.). Mniejszy wpływ przedsiębiorcy przypisują wahaniom kursów walut, zakłóceniom w łańcuchach dostaw i niższym wydatkom konsumentów.

W pierwszym kwartale br. EY przebadał przedsiębiorców w krajach: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Grecja, Kazachstan, Malta, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwecja, Turcja i Węgry. Polskie firmy reprezentowały przede wszystkim przemysł, energetykę, produkty konsumenckie, ochronę zdrowia, technologię, telekomunikację i media oraz usługi finansowe.