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Miliony Polaków czekają na decyzję RPP. Ekspert ocenia szanse na obniżkę stóp

oprac. Łucja Orzeł
56 minut temu
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Ważna decyzja dla milionów Polaków. Ekspert studzi nadzieje na obniżkę stóp procentowych
Ważna decyzja dla milionów Polaków. Ekspert studzi nadzieje na obniżkę stóp procentowych/Shutterstock
Zdaniem Piotra Bielskiego z Erste Bank Polska Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych podczas najbliższego posiedzenia. Ekonomista wskazuje, że choć obniżki w tym roku są możliwe, ich szanse ocenia jako niewielkie.

We wtorek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

Posiedzenie RPP. Czy będzie obniżka stóp procentowych?

- Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej – powiedział PAP dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. – Jedną z przyczyn jest nowa projekcja, z którą zapozna się RPP. Będzie ona pokazywać, że inflacja w dłuższej perspektywie wróci do celu inflacyjnego banku centralnego, ale w najbliższych miesiącach będzie podwyższona – dodał.

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem w górę i w dół o 1 pkt. proc. Z kolei projekcja inflacji to rodzaj prognozy dokonywanej przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP.

Wygaszenie przez rząd programu CPN

- Nowa projekcja zapewne uwzględni wygaszenie przez rząd programu CPN z końcem czerwca. Inflacja w tej nowej projekcji będzie więc w okolicach górnej granicy celu inflacyjnego w III i IV kw. tego roku, a być może także na początku 2027 r. Poza tym projekcja pokaże, że gospodarka w najbliższym czasie będzie trochę przyspieszać. Takie środowisko nie sprzyja obniżkom stóp procentowych – powiedział ekonomista Erste Bank Polska.

Przyznał, że w tym roku może być trudno o obniżki stóp procentowych.

- Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w tym roku oceniam na 20-25 proc. To nie jest mój podstawowy scenariusz – stwierdził Piotr Bielski.

RPP obniżyła stopy tylko raz w 2026 roku

RPP w tym roku dokonała jednej obniżki stóp procentowych – w marcu. Główna stopa procentowa NBP – stopa referencyjna – wynosi 3,75 proc.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., obniżono też stawkę akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Wprowadzona została też regulacja cen na stacjach paliw poprzez mechanizm ceny maksymalnej. CPN zakończył się 1 lipca.

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Źródło PAP
Tematy: RPPstopy procentowe w Polsce
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Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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