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Cudzoziemców na polskim rynku pracy przybywa. GUS pokazał najnowsze statystyki

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 10:54
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Cudzoziemców na polskim rynku pracy przybywa. GUS pokazał najnowsze statystyki
Cudzoziemców na polskim rynku pracy przybywa. GUS pokazał najnowsze statystyki/Shutterstock
GUS podał, że liczba cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na koniec stycznia wyniosła 1 mln 119 tys. osób. W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 7,1 proc., natomiast miesiąc do miesiąca odnotowano spadek o 1,9 proc.

Liczba cudzoziemców pracujących w Polsce rośnie

Wśród cudzoziemców wykonujących pracę 38,0 proc. (425,2 tys. osób) realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. W stosunku do 31 stycznia 2025 r. nastąpił wzrost liczby cudzoziemców wykonujących umowy zlecenia i pokrewne o 6,6 proc., natomiast w stosunku do 31 grudnia 2025 r. odnotowano spadek o 3,3 proc.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 stycznia było ich 757,7 tys. osób, tj. o 8,0 proc. (o 55,9 tys. osób) więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, a o 1,8 proc. (o 14,1 tys. osób) mniej niż na koniec grudnia 2025 r.

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Źródło PAP
Tematy: GUSpracacudzoziemcy
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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