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Jak złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy na bezprawne stosowanie umowy cywilnoprawnej?

Anna Gnioskaredaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”
dzisiaj, 13:35
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Jak złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy na bezprawne stosowanie umowy cywilnoprawnej?
Jak złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy na bezprawne stosowanie umowy cywilnoprawnej?/Shutterstock
Każda osoba, która bez swojej woli wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub prowadzi działalność gospodarczą a w rzeczywistości świadczy pracę w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o interwencję. Od 8 lipca 2026 r. PIP zyska nowe uprawnienia dotyczące kwestionowania umów cywilnoprawnych.

O tym, czy dana osoba powinna być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, nie decyduje nazwa zawartej umowy, lecz rzeczywiste warunki wykonywania pracy. Na istnienie stosunku pracy mogą wskazywać następujące cechy:

  1. podporządkowanie pracodawcy - pracownik wykonuje obowiązki:
  1. w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
  2. zgodnie z jego poleceniami,
  3. bez możliwości samodzielnego decydowania o sposobie wykonywania pracy;

2) osobiste wykonywanie pracy - osoba świadcząca pracę nie może powierzyć swoich obowiązków innej osobie ani wyznaczyć zastępcy;

3) ryzyko prowadzenia działalności ponosi pracodawca - pracownik odpowiada za należyte wykonywanie obowiązków, jednak nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z działalnością firmy.

Ważne

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, zawarcie umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę może stanowić naruszenie przepisów prawa pracy.

Jak złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy?

Skargę należy skierować do właściwego miejscowo okręgowego inspektoratu pracy lub terenowego oddziału PIP, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, na rzecz którego wykonywana jest praca. Dostępne sposoby złożenia skargi

Skargę można złożyć:

  1. osobiście w siedzibie okręgowego inspektoratu pracy lub oddziale terenowym – ustnie do protokołu albo na formularzu udostępnionym przez urząd;
  2. listownie – w formie papierowej z własnoręcznym podpisem;
  3. pocztą elektroniczną – pod warunkiem podpisania dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
  4. za pośrednictwem systemu e-Doręczeń – również z wykorzystaniem jednego z wymaganych podpisów elektronicznych.

Co powinna zawierać skarga do PIP?

Prawidłowo sporządzona skarga powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko osoby składającej skargę;
  2. adres do korespondencji lub – w przypadku zgłoszenia elektronicznego – adres poczty elektronicznej;
  3. opis zarzutów dotyczących sposobu wykonywania umowy;
  4. nazwę i adres podmiotu, którego dotyczy skarga;
  5. odpowiedni podpis:
  • własnoręczny – przy dokumentach papierowych,
  • kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty – przy dokumentach elektronicznych.

Skan skargi do PIP nie wystarczy

Samo przesłanie skanu podpisanej skargi nie spełnia wymogów formalnych. Takie zgłoszenie zostanie potraktowane jako anonimowe. Co do zasady Państwowa Inspekcja Pracy nie rozpatruje anonimowych skarg, chyba że zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające podjęcie działań.

Czy dane składających skargę do PIP są chronione?

Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia pełną ochronę danych osób składających skargi. Inspektorzy pracy nie mogą ujawniać pracodawcy, że kontrola została wszczęta na skutek skargi konkretnej osoby, chyba że skarżący wyrazi na to pisemną zgodę.

Źródło: PIP

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Państwowa Inspekcja Pracystosunek pracyskarga do PIP
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Anna Gnioska

redaktor merytoryczny z zakresu prawa pracy „Rachunkowości Budżetowej”

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