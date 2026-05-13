Ostatni dzwonek na wdrożenie. Po 19.06 kary dotkną właścicieli sklepów online

Weronika Papiernik
dzisiaj, 16:13
Od 19 czerwca 2026 r. e- sklepy będą musiały posiadać nowy przycisk ułatwiający klientom proces zwrotu zakupów. Po tym terminie za brak zmian mogą czekac właścicieli firm dotkliwe kary finansowe.

Nowy wymóg dla sklepów internetowych

UE kontynuuje wdrażanie praw konsumentów w środowisku cyfrowym. Dyrektywa (UE) 2023/2673 wprowadza nowy wymóg zobowiązując przedsiębiorców do zapewnienia elektronicznej funkcji odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych na odległość za pośrednictwem interfejsów internetowych.

QUIZ: Te sklepy w PRL znał każdy. Ale czy zdobędziesz komplet punktów?

Ten nowy mechanizm, powszechnie nazywany "przyciskiem odstąpienia od umowy", ma zapewnić konsumentom możliwość odstąpienia od umowy online tak samo łatwo, jak jej zawarcie. Przycisk odstąpienia od umowy został wprowadzony z inicjatywy Niemiec.

Zamykają kultowy sklep. Trwa wyprzedaż towaru

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Nowe obowiązki zaczną obowiązywać od 19 czerwca 2026 r. i będą miały istotne konsekwencje dla projektowania internetowych ścieżek klientów, stron internetowych i aplikacji skierowanych do konsumentów w UE.

Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia funkcji odstąpienia od umowy w przypadku umów zawieranych na odległość w Internecie, obejmujących umowy dotyczące towarów i usług, dla których na mocy dyrektywy CRD istnieje ustawowe prawo odstąpienia od umowy. Jeśli sklepy się nie wywiążą z tego obowiązku mogą usłyszeć zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Co wiąże się z karami finansowymi, które mogą sięgnąć nawet 10 proc. rocznego obrotu.

Co konkretnie zmienia dyrektywa?

Nowe przepisy wprowadzają m.in.:

  • Funkcję odstąpienia od umowy – sklep ma obowiązek udostępnić konsumentowi prostą, elektroniczną ścieżkę rezygnacji z zakupu.
  • Potwierdzenie odstąpienia – kupujący powinien otrzymać potwierdzenie zgłoszenia na trwałym nośniku (np. e-mail).
  • Zakaz utrudniania zwrotu – proces nie może być ukryty ani rozbudowany ponad to, co konieczne.
  • Obowiązek informacyjny – konsument musi wiedzieć, jak, w jakim terminie i w jakiej formie może odstąpić od umowy.

Po wszczęciu postępowania konsument musi mieć możliwość złożenia elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, informując przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. W tym celu funkcja odstąpienia od umowy musi umożliwiać konsumentowi dostarczenie lub potwierdzenie:

  • jego imię,
  • informacje identyfikujące umowę,
  • środek komunikacji elektronicznej, za pomocą którego potwierdzenie odstąpienia od umowy zostanie wysłane do konsumenta.

Następnie konsument musi mieć możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą funkcji potwierdzającej, która musi być oznaczona w sposób łatwo czytelny wyłącznie słowami "potwierdzam odstąpienie od umowy".

