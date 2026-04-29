Zamykają kultowy sklep. Trwa wyprzedaż towaru

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:40
Castorama zamyka swój pierwszy w Polsce market w formacie "Smart", zlokalizowany w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka zakończy działalność już 16 maja, a w związku z likwidacją sklepu ruszyła wielka wyprzedaż asortymentu.

Castorama zamyka sklep, wyprzedaje towar

Sklep Castorama w Ostrowie Wielkopolskim zakończy swoją działalność 16 maja br. - informuje portal Infostrow.pl. To był pierwszy market w tzw. formacie "Smart".

Popularna sieć znika po 30 latach. Zamyka wszystkie sklepy w Irlandii i Wielkiej Brytanii

Format ten miał miał być odpowiedzią na zmieniające się potrzeby klientów oraz rozwój mniejszych sklepów budowlanych w miastach średniej wielkości. Teraz w sklepie trwa wyprzedaż dostępnego asortymentu. Klienci mogą kupić produkty oferowane przez market w niższych cenach.

"Sklep działał w budynku po dawnym Tesco przy ul. ks. Prałata Czesława Majorka i był pierwszym obiektem tego typu w Polsce" - donosi portal ostrow24.tv.

Czym jest Castorama Smart?

Według informacji przekazywanych przez sieć, Castorama Smart ma być odpowiedzią na potrzebę szybkich i wygodnych zakupów remontowo-budowlanych. Sklep oferował mniejszy, ale starannie dobrany asortyment produktów dostępnych "od ręki”. Koncepcja łączy kompaktowy sklep z dostępem do najważniejszych produktów i usług. Castorama funkcjonuje w Polsce od 1997 roku.

Źródło: ostrow24.tv, Infostrow.pl

Źródło dziennik.pl
