Nagły upadek brytyjskich linii lotniczych. Wszystkie loty odwołane

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:25
Pierwsza na świecie linia lotnicza zasilana energią elektryczną ogłosiła upadłość/shutterstock
Koniec marzeń o w pełni elektrycznym lotnictwie pod szyldem EcoJet. Brytyjski przewoźnik bankrutuje i kasuje wszystkie połączenia. Twórcy przyznają, że ekologiczna rewolucja w chmurach przegrała z twardą rzeczywistością przepisów i technologii.

Szkocka firma Ecojet Airlines została ogłoszona pierwszą na świecie linią lotniczą napędzaną wyłącznie energią elektryczną. Została założona w 2023 roku przez przedsiębiorcę Dale’a Vince’a, znanego darczyńcę Partii Pracy i właściciela klubu piłkarskiego Forest Green Rovers. Jednak, jak podaje dziennik "Express", linia lotnicza została zamknięta po tym, jak rzekomo próbowała zebrać 20 milionów funtów. Dodatkowo też wszystkie loty zostały odwołane.

Brytyjska linia lotnicza bankrutuje

Linie lotnicze miały ambitne plany dotyczące lotów długodystansowych i tras w Europie kontynentalnej. Jednak, jak donoszą lokalne media z końcem stycznia, do Sądu Szeryfa w Edynburgu wniesiono wniosek o likwidację spółki i powołanie tymczasowych syndyków masy upadłościowej.

Popularna linia lotnicza wraca na Ukrainę. Ruszyła rekrutacja. Przewoźnik się tłumaczy
Popularna linia lotnicza wraca na Ukrainę. Ruszyła rekrutacja. Przewoźnik się tłumaczy

"The Herald” dziennik brytyjski donosi, że Paul Dounis i Mark Harper z Opus Restructuring zostali powołani na tymczasowych syndyków masy upadłościowej. Opus potwierdził, że działanie to nastąpiło po "dobrowolnej likwidacji zainicjowanej przez zarząd spółki”. Dodano: "Ecojet był firmą typu start-up i nie posiadał żadnych aktywów materialnych. Członkowie zdecydowali się sfinansować proces likwidacji, aby zapewnić pracownikom pełne prawa wynikające z ustawy".

Główne problemy firmy

Twórcy przedsięwzięcia przyznają, że głównymi barierami okazały się dynamiczny postęp technologiczny oraz rygorystyczne przepisy. Dale Vince podkreśla, że "wdrażanie napędów elektrycznych w lotnictwie to wciąż jedno z największych wyzwań w procesie zazieleniania sektora transport"u. Mimo zawieszenia projektu EcoJet, autorzy deklarują dalsze zaangażowanie w rozwój zrównoważonych technologii mobilnych.

Powiązane
Ważny gracz w branży budowlanej ogłosił upadłość. 230 miejsc pracy zagrożonych
Ważny gracz w branży budowlanej ogłosił upadłość. 230 miejsc pracy zagrożonych
40 szpitali w Polsce poważnie zagrożonych upadłością. Ten niepokojący raport daje do myślenia
40 szpitali w Polsce poważnie zagrożonych upadłością. Ten niepokojący raport daje do myślenia
drogeria kobieta kosmetyki zakupy sklep
Upadłość giganta kosmetycznego. Ulubione marki z dm i Douglas zagrożone?
Zbliżenie na przedni reflektor LED i nasycony zielony lakier nowej Toyoty Corolli z rocznika 2026
Najpopularniejsze auto w Polsce mocno staniało. Mamy nowy cennik modelu 2026
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Dla osoby po studiach 10/10 to łatwizna
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Dla osoby po studiach 10/10 to łatwizna
Co zrobić żeby sadzonki pomidorów szybciej rosły?
Co zrobić żeby sadzonki pomidorów szybciej rosły? Czym wzmocnić sadzonki pomidorów, aby łodygi pomidorów były grubsze?
Nowy Volkswagen ID. Polo
Nowy Volkswagen Polo to trzęsienie ziemi. Jest ładny, szybki i wygodny. Jaka cena?
