Szkocka firma Ecojet Airlines została ogłoszona pierwszą na świecie linią lotniczą napędzaną wyłącznie energią elektryczną. Została założona w 2023 roku przez przedsiębiorcę Dale’a Vince’a, znanego darczyńcę Partii Pracy i właściciela klubu piłkarskiego Forest Green Rovers. Jednak, jak podaje dziennik "Express", linia lotnicza została zamknięta po tym, jak rzekomo próbowała zebrać 20 milionów funtów. Dodatkowo też wszystkie loty zostały odwołane.

Brytyjska linia lotnicza bankrutuje

Linie lotnicze miały ambitne plany dotyczące lotów długodystansowych i tras w Europie kontynentalnej. Jednak, jak donoszą lokalne media z końcem stycznia, do Sądu Szeryfa w Edynburgu wniesiono wniosek o likwidację spółki i powołanie tymczasowych syndyków masy upadłościowej.

"The Herald” dziennik brytyjski donosi, że Paul Dounis i Mark Harper z Opus Restructuring zostali powołani na tymczasowych syndyków masy upadłościowej. Opus potwierdził, że działanie to nastąpiło po "dobrowolnej likwidacji zainicjowanej przez zarząd spółki”. Dodano: "Ecojet był firmą typu start-up i nie posiadał żadnych aktywów materialnych. Członkowie zdecydowali się sfinansować proces likwidacji, aby zapewnić pracownikom pełne prawa wynikające z ustawy".

Główne problemy firmy

Twórcy przedsięwzięcia przyznają, że głównymi barierami okazały się dynamiczny postęp technologiczny oraz rygorystyczne przepisy. Dale Vince podkreśla, że "wdrażanie napędów elektrycznych w lotnictwie to wciąż jedno z największych wyzwań w procesie zazieleniania sektora transport"u. Mimo zawieszenia projektu EcoJet, autorzy deklarują dalsze zaangażowanie w rozwój zrównoważonych technologii mobilnych.