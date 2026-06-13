Kawa podobnie jak masło to jeden z tych produktów, który gdy tylko pojawi się na sklepowych półkach w niższej cenie, od razu z nich znika. Nic dziwnego. Kawa wciąż jest jednym z droższych produktów w sklepach.

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki "małej czarnej". Tym razem na wyprzedaż dobrej kawy w niższej cenie zdecydowała się jedna z dużych sieci sklepów. Chodzi o Carrefour.

Fani tego produktu będą mogli kupić ją nawet o 80 proc. taniej niż zwykle. Jest też druga opcja, czyli kawa za 1 gorsz. Jakie dokładnie kawy zostały objęte promocją? Co trzeba zrobić, by skorzystać z promocyjnych cen na ten produkt?

Dobra kawa taniej o 80 proc. Jakie produkty są objęte promocją?

Dobrą kawą, którą można kupić w niższej cenie w sklepach sieci Carrefour jest kawa mielona Classic Coffee marki Eduscho. To właśnie cena tego produktu została obniżona o 80 proc. Opakowanie o wadze 500 g kupimy bez żadnych dziennych limitów. Do skorzystania z promocji nie będzie nam również potrzebna żadna karta zniżkowa.

Wyprzedaż kawy w sklepach Carrefour. Jaką dostaniemy za 1 grosz?

W promocji w sklepach Carreforu znalazła się także kawa marki MK Cafe. Chodzi o konkretny produkt, którym jest kawa rozpuszczalna Premium Gold. Ta kawa została objęta akcją "1+1 za grosz". Realna cena tego produktu w ramach tej promocji przy zakupie dwóch opakowań wyniesie 17,50 zł. Regularna cena tej kawy to 34,99 zł.

W Carrefour wyprzedażą objęta została jeszcze jedna kawa. To kawa mielona Qualità Oro marki Lavazza za 25,99 zł. Tyle kosztuje paczka o wadze 250 g.

Promocja na dodatki do kawy. Taniej o 60 proc.

Dodatkiem do kawy, który także dostaniemy w sklepach marki Carrefour w niższej cenie jest śmietanka UHT Łaciata marki Mlekpol. Przy zakupie dwóch produktów drugi dostaniemy o 60 proc. taniej. W ofercie tej dostępne są śmietanki 30% i 36% o pojemności 500 ml. Produkty objęte promocją można dowolnie łączyć.

Oferta na tanią kawę w Carrefour. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Carreforu są dostępne w ofercie, która trwa do końca tego tygodnia. Można kupić w niższej cenie aż do soboty, 13 czerwca br.