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1600 zł dla seniorów? Sejm podjął decyzję w sprawie nowego świadczenia

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
52 minut temu
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Pieniądze za wychowanie dzieci. Czy emeryci mogą liczyć na nowy dodatek?/Shutterstock
W ostatnich miesiącach głośno mówiło się o propozycji "1600 plus dla seniorów" – świadczenia mającego wspierać rodziców, których dzieci pracują i płacą składki w Polsce. Wielu emerytów z nadzieją czekało na wieści z Sejmu. Jak wynika z dokumentacji sejmowej, Komisja do Spraw Petycji podjęła ostateczną decyzję w tej sprawie.

Autorzy petycji postulowali wprowadzenie stałego świadczenia pieniężnego w wysokości 1600 zł miesięcznie. Pieniądze miały trafiać do rodziców, którzy spełnili dwa kluczowe warunki: wychowali co najmniej dwoje dzieci, a ich dzieci obecnie pracują w Polsce, odprowadzając podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Wnioskodawcy argumentowali, że rodzice, których dzieci zasilają system finansów publicznych, zasługują na rekompensatę za trud wychowania i koszty edukacji. Według pomysłodawców, taki dodatek nie miałby charakteru socjalnego, lecz "ekwiwalentny" – miałby być wyrazem sprawiedliwości międzypokoleniowej i uznaniem wkładu rodziców w stabilność systemu emerytalnego.

Dlaczego Sejm nie rozpatrzył petycji?

Komisja do Spraw Petycji zdecydowała o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. Decyzja ta opiera się na art. 12 ustawy o petycjach. Eksperci sejmowi wyjaśniają, że petycja wykazuje tzw. "tożsamość przedmiotową i podmiotową" z inną petycją, która wpłynęła do Sejmu wcześniej.

W praktyce oznacza to, że parlamentarzyści już zajmują się niemal identycznym tematem. Komisja uznała, że nie ma sensu prowadzić dwóch równoległych procedur dotyczących tego samego zagadnienia. Zgodnie z przepisami, jeśli w nowej petycji nie zawarto żadnych "nowych faktów lub dowodów", które mogłyby zmienić stanowisko komisji, ustawodawca może pominąć takie pismo.

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Jaki jest status dodatku?

Na dzień dzisiejszy nie istnieją żadne przepisy, które gwarantowałyby wypłatę "1600 plus dla seniorów". Nie wyznaczono również żadnych terminów, w których świadczenie mogłoby wejść w życie.

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji już wcześniej, w ramach rozpatrywania podobnego wniosku, wystąpiła z dezyderatem (postulatem) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To właśnie tam obecnie toczą się analizy dotyczące podobnych rozwiązań. Decyzja o pozostawieniu nowej petycji bez rozpatrzenia nie jest zatem atakiem na sam pomysł, a raczej zabiegiem porządkującym pracę legislacyjną Sejmu.

Co to oznacza dla seniorów?

Jeśli liczysz na te pieniądze, musisz uzbroić się w cierpliwość. Procesy legislacyjne w Polsce wymagają czasu, a ewentualne wprowadzenie tak dużego świadczenia wiąże się z koniecznością dokładnej analizy skutków finansowych dla budżetu państwa.

Obecnie sprawa "1600 plus" pozostaje w sferze postulatów obywatelskich. Choć temat nie jest definitywnie zamknięty w całym parlamencie, konkretna petycja, która wywołała ostatnio tyle emocji, została zamknięta decyzją Komisji. Każde kolejne informacje o postępach w tej sprawie będą zależały od ustaleń rządu oraz prac nad innymi, podobnymi projektami, które już są w toku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sejmświadczeniesenior
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Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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