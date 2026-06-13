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ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w lipcu. Oto nowy harmonogram

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 14:18
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ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w lipcu. Oto nowy harmonogram
ZUS zmienia terminy wypłat emerytur w lipcu. Oto nowy harmonogram/Shutterstock
W lipcu 2026 roku część emerytów może otrzymać świadczenia w innych niż zwykle terminach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych modyfikuje harmonogram wypłat na ten miesiąc, co sprawi, że niektóre przelewy zostaną zrealizowane wcześniej. Sprawdzamy, kogo obejmą zmiany i kiedy można spodziewać się wypłaty środków.

W jakich terminach ZUS wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przyjętą praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia wypłacane są w terminach wskazanych w decyzji ZUS. Przelewy trafiają do uprawnionych w jednym z sześciu stałych dni w miesiącu: 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.

Kiedy ZUS wypłaci emeryturę, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny?

Jeżeli termin wypłaty emerytury lub renty przypada na sobotę, niedzielę albo inny dzień ustawowo wolny od pracy, ZUS dokonuje przelewu z wyprzedzeniem – najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten termin. Wynika to zarówno z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i z obowiązującej praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być przekazywane na dwa sposoby: bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez świadczeniobiorcę albo za pośrednictwem doręczycieli, np. poczty. W przypadku przelewów bankowych środki trafiają na rachunek najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym planowaną wypłatę, natomiast przy przekazach pocztowych są wysyłane wcześniej – zazwyczaj około trzy dni robocze przed terminem.

W sytuacji, gdy świadczenie wypłacane jest za granicę, za datę realizacji uznaje się moment przekazania środków do banku lub instytucji pośredniczącej w wypłacie.

Nowe terminy wypłat emerytur w lipcu 2026

W lipcu 2026 roku część emerytów otrzyma wypłaty z ZUS wcześniej niż zwykle, co wynika z układu dni w kalendarzu. Harmonogram wypłat na ten miesiąc przedstawia się następująco:

  • 1 lipca (środa),
  • 6 lipca (poniedziałek),
  • 10 lipca (piątek),
  • 15 lipca (środa),
  • 20 lipca (poniedziałek),
  • 24 lipca (piątek) – w tym terminie wypłacone zostaną świadczenia, które powinny zostać wypłacone 25 lipca (sobota).

Oznacza to, że osoby, które zazwyczaj otrzymują emeryturę 25 dnia miesiąca, w lipcu dostaną przelewy z wyprzedzeniem.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury z ZUS?

Część emerytów rozważa możliwość zmiany terminu wypłaty świadczenia, jednak co do zasady nie jest to dopuszczalne. Takie odstępstwa stanowią wyjątek i są rozpatrywane wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Najczęściej chodzi o sytuacje, w których senior ma obowiązek regulowania płatności o ściśle określonym terminie, np. alimentów lub innych zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, których nie można przesunąć.

Nie uznaje się natomiast za wystarczający powód konieczności spłaty rat kredytowych, ponieważ ich terminy mogą być indywidualnie ustalane z bankiem. Ostateczną decyzję o ewentualnej zmianie daty wypłaty zawsze podejmuje właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka jest wysokość najniższej emerytury w lipcu 2026 r.?

W lipcu 2026 roku minimalna emerytura i renta gwarantowana wynoszą 1978,49 zł brutto. Kwota ta została wskazana w komunikacie Prezesa ZUS z 17 lutego 2026 r., który obejmuje również wysokość minimalnych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych oraz obowiązujące limity potrąceń i kwoty wolne od egzekucji.

Stawka ta obowiązuje od 1 marca 2026 r., a zgodnie z zasadą corocznej waloryzacji zostanie ponownie podniesiona od 1 marca 2027 r.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturyZUSświadczeniarenta
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska
Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
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