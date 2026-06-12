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KPO z zielonym światłem. Kolejne miliardy popłyną do Polski

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 16:30
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Zmiany w polskim KPO zatwierdzone
Zmiany w polskim KPO zatwierdzone/Shutterstock
Ministrowie finansów państw UE zaakceptowali w piątek zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) Polski. Zgodzili się m.in. na usunięcie z planu zobowiązania do wprowadzenia opłat od aut spalinowych. Zakończenie procesu zmian oznacza, że Polska może wysłać kolejny wniosek o płatność.

W miejsce podatków od aut spalinowych w polskim KPO pojawiły się inwestycje w ciepłownictwo i internet satelitarny.

Nowe inwestycja finansowane z KPO

Zgodnie z nowymi zapisami, w Polsce w sierpniu br. ma zostać uruchomiony rządowy fundusz ciepłownictwa systemowego, który do 2030 r. będzie dysponować budżetem w wysokości około 3 mld zł. Pieniądze te mają wesprzeć finansowanie sektora ciepłowniczego oraz ograniczyć emisję CO2.

Rośnie wkład Polski w programie satelitarnym IRIS 2

Zmiany w KPO obejmują także zwiększenie polskiego udziału w europejskim programie satelitarnym IRIS 2, którego celem jest wyposażenie państw UE, obecnie zależnych od dostawców z krajów trzecich, we własny system łączności. Wkład Polski w tym programie wzrośnie z 500 mln do 656 mln euro. Polska ma zyskać własną stację naziemną, dzięki której możliwe będzie kontrolowanie ruchu danych internetowych na jej terytorium, co z kolei wzmocni bezpieczeństwo administracji, wojska i infrastruktury krytycznej.

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Drugi polski wniosek już w połowie czerwca

Jest to piąta zmiana w polskim KPO wynegocjowana przez rząd z Komisją Europejską, a następnie zaakceptowana przez państwa członkowskie. Oprócz Polski w piątek zatwierdzono także zmiany w planach Belgii, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji. Bez zakończenia procesu zmian państwa członkowskie nie mogą kierować wniosków o płatności z KPO. Polska zamierza złożyć kolejny wniosek w drugiej połowie czerwca. Ma on opiewać na 8 mld euro (34 mld zł).

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Czwarta transza z KPO już w Polsce

Z kolei na początku czerwca do Polski trafiło 7,2 mld euro (31 mld zł) w ramach czwartej płatności. Warunkiem wypłaty tej transzy z KPO była m.in. reforma Państwowej Inspekcji Pracy, rozszerzająca jej uprawnienia; 2 kwietnia br. prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę w tej sprawie. Termin na realizację KPO minie w tym roku. Państwa członkowskie mają zrealizować wszystkie zaległe cele i zadania do sierpnia i złożyć ostatnie wnioski o płatność do końca września. Polska będzie mogła złożyć jeszcze jeden wniosek o płatność z KPO.

Co oznacza KPO?

Celem KPO jest wzmocnienie polskiej gospodarki. Polska ma otrzymać z KPO około 233 mld zł (54,71 mld euro), w tym około 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i około 126 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

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Źródło PAP
Tematy: PolskawniosekKPO
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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