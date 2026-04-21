Zaskakujące opinie Polaków o "800 plus". Tego nie chcą najbardziej

Redakcja przypomina, że minęło 10 lat od wprowadzenia programu Rodzina 500 plus, który od lipca 2019 r. objął każde dziecko do 18. roku życia. Z kolei 1 stycznia 2024 r. kwotę podniesiono do 800 zł.

Zaskakujące opinie o 800 plus

Ankietowanym zadano pytanie, czy świadczenie "800 plus" powinno zostać podwyższone do kwoty 1000 zł miesięcznie. 61 proc. badanych odpowiedziało "nie", a 39 proc. "tak". Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 2 i 3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych Polaków.

Rząd szykuje zmiany w 800 plus

Rząd szykuje zmiany w świadczeniu wychowawczym. 800 plus będzie przyznawane tylko raz, a następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam będzie przedłużać prawo do świadczenia na dziecko - tak zakłada projekt ustawy przygotowany przez resort rodziny. Tym samym rząd odpowiada na postulat zespołu deregulacji, którym w zeszłym roku kierował twórca inPostu i miliarder Rafał Brzoska.