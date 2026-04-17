Gratisy i zakupy za grosz oraz mocne przeceny. Lidl ruszył z weekendowymi promocjami

Promocje na kilka sztuk znów przyciągają uwagę

W weekendowej ofercie Lidla pojawiają się promocje, w których bardziej opłaca się kupić od razu kilka opakowań. W oficjalnych materiałach promocyjnych sieci widać m.in. akcję 2+1 za grosz na wszystkie wędliny w plastrach Pikok 250 g, obowiązującą od 16 do 18 kwietnia.

Lody 1+1 za grosz

Wśród mocnych promocji pojawia się też akcja 1+1 za grosz na wybrane lody Bon Gelati z nadzieniem 900 ml. To jedna z najprostszych i najbardziej korzystnych ofert dla klientów: przy zakupie dwóch opakowań drugie wpada praktycznie za symboliczną kwotę.

Tańsze wędliny przy zakupie dwóch opakowań

W gazetce widać też promocje na wybrane wędliny i dodatki do kanapek. PIKOK Od Krajana Zestaw Konesera 120 g kosztuje 6,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch, co oznacza rabat 22 proc.. Z kolei salami dojrzewające PIKOK 200 g zostało wycenione na 7,39 zł przy zakupie dwóch, czyli 20 proc. taniej.

Frankfurterki, boczek i kiełbasa z dużą obniżką

W tej samej ofercie znalazły się także mocniej przecenione produkty mięsne. Frankfurterki z jagnięciną XXL kosztują 15,99 zł przy wcześniejszej cenie 22,99 zł, co oznacza obniżkę o 30 proc. Kiełbasa śląska Morliny została przeceniona do 0,99 zł za 100 g, a boczek góralski kabanos do 1,49 zł za 100 g. Przy tych dwóch produktach podano odpowiednio obniżki o 63 proc. i 48 proc..

Są też promocje z aplikacją Lidl Plus

Część ofert została wyraźnie powiązana z aplikacją Lidl Plus. W materiałach promocyjnych pojawia się informacja, że szczegóły niektórych promocji są dostępne właśnie w aplikacji, a sama sieć podkreśla, że Lidl Plus daje dostęp do dodatkowych kuponów i ofert. Dla klientów oznacza to, że przy części zakupów trzeba zeskanować aplikację, żeby skorzystać z niższej ceny.

Najmocniej wyglądają promocje na codzienne zakupy

W aktualnej ofercie Lidla najbardziej rzucają się w oczy promocje na produkty, które wiele osób kupuje regularnie: wędliny, mięso, lody i dodatki do kanapek. To właśnie takie oferty są dziś najmocniejsze a ich ważność to od 16 do 18 kwietnia.

Najważniejsze promocje Lidla na ten weekend

Najmocniej zwracają uwagę te oferty:

lody Bon Gelati 1+1 za grosz

wszystkie wędliny w plastrach Pikok 250 g 2+1 za grosz

Zestaw Konesera PIKOK 120 g za 6,99 zł przy zakupie 2 opakowań

salami dojrzewające PIKOK 200 g za 7,39 zł przy zakupie 2 opakowań

frankfurterki z jagnięciną XXL za 15,99 zł

kiełbasa śląska Morliny za 0,99 zł za 100 g

boczek góralski kabanos za 1,49 zł za 100 g

Weekendowa oferta Lidla

Weekendowa oferta Lidla opiera się przede wszystkim na prostym komunikacie: promocje na kilka sztuk, wyraźne przeceny i dodatkowe korzyści po zeskanowaniu aplikacji. Dla klientów oznacza to okazję do tańszych zakupów, zwłaszcza jeśli planują kupić produkty spożywcze na kilka dni.