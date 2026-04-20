Nie chodzi o deszcz, tylko o wodę w glebie

Choć potoczna nazwa sugeruje coś innego, opłata nie dotyczy samego deszczu. Jej celem jest ograniczenie zjawiska tzw. uszczelniania gruntów, czyli pokrywania powierzchni materiałami, które nie przepuszczają wody. Problem jest poważny. Eksperci zajmujący się gospodarką wodną od lat wskazują, że:

- coraz więcej terenów w Polsce traci zdolność naturalnego wchłaniania wody,

- rośnie ryzyko podtopień po intensywnych opadach,

- jednocześnie pogłębia się problem suszy.

Betonowe powierzchnie – parkingi, place czy dachy – powodują, że woda zamiast wsiąkać w ziemię, spływa do kanalizacji lub rzek.

Podstawa prawna istnieje od lat

Opłata nie jest nowym pomysłem. Wprowadzono ją po zmianach w Prawo wodne w 2018 roku. Nowelizacja art. 269 ust. 1 wprowadziła tzw. opłatę za usługi wodne, która obejmuje m.in. zmniejszenie naturalnej retencji.

W praktyce gminy otrzymały narzędzie do pobierania opłat od właścicieli nieruchomości, którzy znacząco ograniczają zdolność gruntu do zatrzymywania wody.

Najczęściej dotyczy to:

- dużych firm,

- centrów logistycznych,

- obiektów handlowych,

- terenów przemysłowych.

Nie każda działka automatycznie podlega opłacie. Aby obowiązek powstał, muszą być spełnione konkretne warunki. Kluczowe znaczenie ma wielkość i sposób zagospodarowania terenu. Opłata dotyczy nieruchomości:

- o powierzchni co najmniej 3,5 tys. m²,

- które nie są podłączone do systemu kanalizacji (otwartej lub zamkniętej),

- gdzie ponad 70 proc. powierzchni zostało zabudowane lub utwardzone.

W praktyce chodzi o miejsca, gdzie naturalna powierzchnia biologicznie czynna została niemal całkowicie zastąpiona betonem lub asfaltem.

Kto musi się liczyć z opłatą?

Obowiązek nie dotyczy wyłącznie właścicieli. Zapłacić mogą także:

- użytkownicy wieczyści,

- posiadacze samoistni,

- podmioty zarządzające nieruchomościami publicznymi.

Ważna informacja dla osób prywatnych: jeśli ktoś ma przed domem kostkę brukową, zwykle nie zapłaci tej opłaty. Wyjątkiem są sytuacje, gdy na danej nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza.

Wysokość opłaty zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo działka została uszczelniona i czy właściciel zastosował rozwiązania pozwalające zatrzymać wodę. Obowiązujące stawki określa rozporządzenie Rada Ministrów z 26 października 2023 r., które weszło w życie 1 stycznia 2024 r. Najwyższe opłaty ponoszą właściciele, którzy nie stosują żadnych systemów retencji. W takim przypadku stawka wynosi 0,50 zł za każdy metr kwadratowy rocznie. Koszty mogą jednak znacząco spaść, jeśli na działce znajdują się urządzenia zatrzymujące wodę:

- przy niewielkiej retencji stawka spada do 0,30 zł,

- przy średniej – do 0,15 zł,

- przy wysokiej – nawet do 0,05 zł za m².

Każdy metr ma znaczenie

Podstawą naliczania opłaty jest powierzchnia, która została wyłączona z naturalnej retencji. To oznacza, że liczy się dokładnie każdy metr kwadratowy:

- dachu,

- parkingu,

- placu manewrowego,

- utwardzonej nawierzchni.

W praktyce właściciele dużych działek muszą bardzo dokładnie analizować, jaka część terenu została zabudowana lub utwardzona.

Jak obniżyć opłatę?

System został zaprojektowany tak, by zachęcać do inwestycji w retencję wody. Im więcej rozwiązań zatrzymujących deszczówkę, tym niższy podatek. Najczęściej stosowane rozwiązania to:

- zbiorniki na deszczówkę,

- systemy rozsączania,

- ogrody deszczowe,

- zielone dachy.

Takie inwestycje nie tylko zmniejszają opłatę, ale także pomagają ograniczyć skutki suszy i gwałtownych opadów.

Dlaczego gminy sięgają po to narzędzie?

Samorządy coraz częściej korzystają z tej możliwości, ponieważ problem tzw. "betonozy" staje się coraz bardziej widoczny. W wielu miastach:

- rośnie liczba podtopień po ulewach,

- kanalizacja nie radzi sobie z nadmiarem wody,

- spada poziom wód gruntowych.

Opłata ma więc nie tylko charakter fiskalny, ale przede wszystkim środowiskowy.