Kawa to jeden z tych produktów spożywczych, który zawsze gdy pojawia się w sklepach w niższej cenie, cieszy się ogromnym powodzeniem wśród klientów. Ten produkt dobrej marki potrafi bez obniżek potrafi naprawdę sporo kosztować.

Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki "małej czarnej". Jedna z dużych sieci ogłosiła, że w tym tygodniu klienci będą mogli ją kupić w obniżonej cenie. Nie tylko kawa objęta została tą promocją. Na liście produktów objętych wyprzedażą znalazły się również sery.

Dobra kawa taniej o 30 proc. Jakie produkty są objęte promocją?

Fani "małej czarnej" będą mogli kupić w niższej o 30 proc. cenie kawy w sklepach sieci Aldi. Na liście produktów objętych tą obniżką znalazły się kawy:

Mocca Fix marki Woseba

Krönung marki Jacobs

Za opakowanie 500 g kawy mielonej Mocca Fix marki Woseba zapłacimy 24,99 zł a nie 35,99 zł. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest zakup 2 opakowań tego produktu. Oferta ta objęta została limitem. Limit dzienny to 4 sztuki na klienta.

Kawę rozpuszczalną Krönung marki Jacobs również dostaniemy o 30 proc. taniej. Tu również, by skorzystać z promocji, należy włożyć do koszyka 2 słoiki, każdy o wadze 200 g. Dzięki tej obniżce cen za kawę zapłacimy 28,99 zł, a nie 41,99 zł. Limit dzienny zakupów to 6 sztuk na osobę.

Wyprzedaż sera w Aldi. Jaki kupimy taniej o 80 proc.?

W ramach tej wyprzedaży w sklepach sieci Aldi po niższej cenie można również kupić ser. Co drugie opakowanie goudy w plastrach marki Milsani jest tańsze o 80 proc. i kosztuje tylko 2,99 zł. Przed promocją za paczkę tego produktu o wadze 500 g trzeba było zapłacić 14,99 zł. Limit zakupów to 4 sztuki dziennie na klienta.

Oferta na tanią kawę i ser w Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Wszystkie kawy i ser, które znalazły się w ofercie wyprzedaży sklepów sieci Aldi będą dostępne w ofercie, która trwa do końca tygodnia. Tym razem nie do soboty a do niedzieli handlowej, czyli do 29 kwietnia br..