Dziennik Gazeta Prawana logo

Coraz więcej pasażerów na Lotnisku Chopina. W marcu obsłużyło ponad 1,7 mln pasażerów

oprac. Tomasz Lipczyński
39 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Lotnisko Chopina kontynuuje wzrostowy trend. W marcu stołeczny port obsłużył ponad 1,7 mln pasażerów, czyli o niemal 3,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Jeszcze wyraźniej widać to w danych kwartalnych – od początku roku przez warszawskie lotnisko przewinęło się już 5,2 mln podróżnych, co oznacza wzrost o 8 proc. rok do roku.

Marzec na plusie

„W marcu 2026 światowe lotnictwo przechodziło turbulencje związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Utrudnienia w ruchu lotniczym dotknęły również Lotnisko Chopina, które mimo to zanotowało nieznaczny wzrost w liczbie odprawionych pasażerów” - przekazał warszawski port.

Jak poinformował, w marcu 2026 roku odprawiono 1 mln 769 tys. 606 pasażerów, co stanowi wzrost o 3,4 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. Największą liczbę podróżnych w tym miesiącu port odprawił w piątek, 27 marca – 64,6 tys. osób. „Cały pierwszy kwartał na Lotnisku Chopina zamknął się liczbą 5,2 mln obsłużonych osób. Oznacza to wzrost o 8 proc. względem I kw. 2025. Jest to również pierwszy raz w historii, kiedy port w Warszawie odprawił ponad 5 milionów pasażerów w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku” - poinformowało Lotnisko Chopina.

Struktura podróży

W ramach strefy Schengen w I kwartale br., podróżowało 3,5 mln osób, a poza nią - 1,7 mln. „Przez sytuację na Bliskim Wschodzie zmieniła się struktura podróży – 60 proc. pasażerów (spadek o 2 punkty procentowe rok do roku) korzystało z usług przewoźników tradycyjnych, 30 proc (wzrost o 3 p.p. rdr) wybierało przewoźników niskokosztowych, a 10 proc (spadek o 1 p.p.) czarterowych” - przekazał port. Jak dodał, liczba pasażerskich operacji lotniczych w marcu przekroczyła 14,5 tys., a wszystkich operacji – 15,7 tys.

Cytowany w komunikacie prezes spółki Polskie Porty Lotnicze Łukasz Chaberski ocenił, że „kryzys na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu wpłynął na wyniki Lotniska Chopina”. „W samym marcu przewoźnicy wykonujący operacje z i do tego rejonu musieli odwołać ponad 360 rotacji. Zawirowania wystąpiły również na rynku paliw, choć na szczęście tego zjawiska nie odnotowaliśmy w Warszawie” - dodał Chaberski.

Popularne kierunki

Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił też układ liderów w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków w ruchu rozkładowym; pierwsze miejsce zajmuje jak zwykle Londyn, podobnie jak drugie miejsce – Paryż. „Zmiany wystąpiły na kolejnych miejscach, które zajmują Amsterdam, Bruksela i Stambuł. W przypadku rejsów czarterowych pierwszą piątkę otwiera Marsa Alam, Hurghada i Sharm el Sheikh. Za nimi utrzymuje się Bangkok, a miejsce Antalyi zajęła kanaryjska Fuerteventura” - poinformował stołeczny port.

Wzrost wolumenu cargo

Wzrosty objęły też wolumen cargo, którego w marcu odprawiono ponad 10,8 tys. ton, a w całym I kwartale - niemal 34,5 tys. ton. Największymi przewoźnikami cargo są PLL LOT, Qatar Airways, DHL Express UPS Airlines i Emirates. Najpopularniejszymi kierunkami – Dauha, Lipsk, Kolonia, Dubaj i Nowy Jork.

„Transport cargo mocno ucierpiał w wyniku kryzysu bliskowschodniego, ponieważ kierunki z rejonu Zatoki Perskiej są bardzo popularne, jeśli chodzi o przewóz towarów. Mimo to, Lotnisko Chopina zanotowało blisko 12-procentowy wzrost w przewozach. Notujemy również bardzo duże zainteresowanie ze strony linii dalekowschodnich. Aktualnie mamy dwóch przewoźników all cargo (cargo przewożone samolotami transportowymi - PAP) z Chin, spodziewamy się wkrótce powrotu trzeciego, i jesteśmy przekonani, że w przyszłości Polska może stać się bramą cargo szczególnie z kierunków Azji południowo-wschodniej” - stwierdził członek zarządu PPL Marcin Danił.

Nowa strona internetowa Lotniska Chopina

W komunikacie zapowiedziano też, że w kwietniu ma wystartować nowa strona internetowa Lotniska Chopina, przygotowana w oparciu o odświeżoną identyfikację wizualną i nową kolorystykę portu

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. obsłużyło 24 mln pasażerów.

Spółka PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: lotniskoLotnisko Chopinatransportprzewozy pasażerskie
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCoraz więcej pasażerów na Lotnisku Chopina. W marcu obsłużyło ponad 1,7 mln pasażerów »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj