Dotacje 500 zł na zbieranie deszczówki. Ruszył nabór wniosków

Program Miasta Ciechanów wspiera montaż nowych systemów oraz modernizację tych już istniejących. Dotację możesz przeznaczyć na:

Zbiorniki naziemne: muszą mieć pojemność minimum 200 litrów (sprawdzą się przy mniejszych rynnach).

Zbiorniki podziemne: wymagana pojemność to co najmniej 1000 litrów (dla dużej retencji).

Elementy montażowe: dofinansowanie obejmuje nie tylko sam zakup zbiornika, ale i koszty jego instalacji.

Do 500 zł dotacji

Urząd Miasta zwraca 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Limit na jedną nieruchomość to 500 zł. Warto pamiętać, że pula środków w tegorocznym budżecie jest ograniczona, dlatego szybkie złożenie dokumentów zwiększa Twoje szanse na przelew.

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków wystartował 15 kwietnia 2026 r. i zakończy się dokładnie 15 maja 2026 r. Najważniejsza zasada: Najpierw składasz wniosek, potem kupujesz sprzęt. Miasto nie refunduje inwestycji, które już zrealizowałeś. Urzędnicy przyznają punkty m.in. za powierzchnię dachu lub podjazdu, z której zamierzasz zbierać wodę. Im większy "zysk" dla środowiska, tym wyższa pozycja na liście. Przy równej liczbie punktów wygrywa ten, kto pierwszy dostarczył dokumenty.

Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Masz do wyboru trzy drogi:

Osobiście: w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie.

Pocztą: na adres Urzędu Miasta (Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów).

Przez internet: najwygodniej za pomocą platformy e-PUAP lub e-Doręczenia.

Jeśli masz pytania, pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami odpowiedzą na nie pod numerem: 23 674 92 83.

Czego dotacja nie obejmuje?

Pamiętaj o wyłączeniach, aby uniknąć odrzucenia wniosku. Miasto nie zapłaci za dokumentację projektową, systemy, które nie dają trwałego efektu ekologicznego, instalacje robione w ramach budowy nowych domów (jeśli wymagało tego pozwolenie na budowę), wydatki sfinansowane już z innych źródeł (np. programów rządowych).

Po co gromadzić wodę opadową?

Gromadzenie wody opadowej to nie tylko niższe rachunki za wodę z wodociągu. To realna pomoc dla natury: zatrzymujesz wodę w miejscu, gdzie spadła, co zapobiega lokalnym podtopieniom i pomaga roślinom przetrwać okresy suszy. Miękka deszczówka idealnie nadaje się też do mycia tarasów czy narzędzi ogrodowych.