Dziennik Gazeta Prawana logo

Dotacje 500 zł na zbieranie deszczówki. Ruszył nabór wniosków

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 14:54
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ogród zbieranie deszczówki
Ciechanów uruchamia program dopłat do systemów retencji wody opadowej na rok 2026. Właściciele domów mogą otrzymać zwrot 50 proc. kosztów zakupu i montażu zbiorników naziemnych oraz podziemnych. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 zł na nieruchomość. Nabór wniosków trwa od 15 kwietnia do 15 maja 2026 r., a o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń oraz potencjał ekologiczny inwestycji. Jak złożyć wniosek i jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z miejskiej dotacji na deszczówkę?

Program Miasta Ciechanów wspiera montaż nowych systemów oraz modernizację tych już istniejących. Dotację możesz przeznaczyć na:

  • Zbiorniki naziemne: muszą mieć pojemność minimum 200 litrów (sprawdzą się przy mniejszych rynnach).
  • Zbiorniki podziemne: wymagana pojemność to co najmniej 1000 litrów (dla dużej retencji).
  • Elementy montażowe: dofinansowanie obejmuje nie tylko sam zakup zbiornika, ale i koszty jego instalacji.

Do 500 zł dotacji

Urząd Miasta zwraca 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych. Limit na jedną nieruchomość to 500 zł. Warto pamiętać, że pula środków w tegorocznym budżecie jest ograniczona, dlatego szybkie złożenie dokumentów zwiększa Twoje szanse na przelew.

Kiedy złożyć wniosek?

Nabór wniosków wystartował 15 kwietnia 2026 r. i zakończy się dokładnie 15 maja 2026 r. Najważniejsza zasada: Najpierw składasz wniosek, potem kupujesz sprzęt. Miasto nie refunduje inwestycji, które już zrealizowałeś. Urzędnicy przyznają punkty m.in. za powierzchnię dachu lub podjazdu, z której zamierzasz zbierać wodę. Im większy "zysk" dla środowiska, tym wyższa pozycja na liście. Przy równej liczbie punktów wygrywa ten, kto pierwszy dostarczył dokumenty.

Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Masz do wyboru trzy drogi:

  • Osobiście: w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 w Ciechanowie.
  • Pocztą: na adres Urzędu Miasta (Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów).
  • Przez internet: najwygodniej za pomocą platformy e-PUAP lub e-Doręczenia.

Jeśli masz pytania, pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami odpowiedzą na nie pod numerem: 23 674 92 83.

Czego dotacja nie obejmuje?

Pamiętaj o wyłączeniach, aby uniknąć odrzucenia wniosku. Miasto nie zapłaci za dokumentację projektową, systemy, które nie dają trwałego efektu ekologicznego, instalacje robione w ramach budowy nowych domów (jeśli wymagało tego pozwolenie na budowę), wydatki sfinansowane już z innych źródeł (np. programów rządowych).

Po co gromadzić wodę opadową?

Gromadzenie wody opadowej to nie tylko niższe rachunki za wodę z wodociągu. To realna pomoc dla natury: zatrzymujesz wodę w miejscu, gdzie spadła, co zapobiega lokalnym podtopieniom i pomaga roślinom przetrwać okresy suszy. Miękka deszczówka idealnie nadaje się też do mycia tarasów czy narzędzi ogrodowych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: dotacjedeszczówkaCiechanów
oprac. Olga Skórko
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj