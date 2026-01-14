Wnioski o dofinansowanie na 2026 rok możesz składać do 31 lipca 2026 roku. Pamiętaj o najważniejszej zasadzie: nie likwiduj starego pieca przed podpisaniem umowy. Pieniądze otrzymasz tylko na inwestycje rozpoczęte po dopełnieniu wszystkich formalności z miastem. Urząd Miasta Poznania obsługuje wyłącznie umówionych klientów. Wizytę zarezerwujesz przez internetowy kalendarz urzędu lub dzwoniąc do Biura Poznań.

Dofinansowanie na wymianę pieca. Ile pieniędzy można dostać?

Program "Kawka Bis" pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do kwoty 35 tys. zł. Pieniądze możesz przeznaczyć na:

demontaż starego pieca kaflowego lub kotła wraz z wywozem gruzu,

wraz z wywozem gruzu, zakup i montaż nowego źródła ciepła (pompy ciepła, ogrzewania gazowego, elektrycznego lub podłączenie do sieci miejskiej),

(pompy ciepła, ogrzewania gazowego, elektrycznego lub podłączenie do sieci miejskiej), modernizację instalacji centralnego ogrzewania i systemu odprowadzania spalin ,

, montaż fotowoltaiki (ale tylko w pakiecie z pompą ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym).

Nawet 5000 zł mandatu za "kopciucha"

Zgodnie z uchwałą antysmogową, od 1 stycznia 2024 roku używanie najgorszej jakości pieców (tzw. kopciuchów) jest w Wielkopolsce zabronione. Straż Miejska może nałożyć mandat w wysokości nawet 5000 zł. Do końca 2027 roku musisz wymienić również kotły klasy 3 i 4. Co z gazem? Choć Unia Europejska ogranicza wsparcie dla paliw kopalnych, polskie przepisy wciąż pozwalają na dotowanie kotłów gazowych. Urzędnicy ostrzegają jednak: wybierając gaz, musisz liczyć się z możliwym wzrostem cen tego paliwa w przyszłości z powodu nowych opłat za emisję CO2.

Dofinansowanie na wymianę pieca. Kto może ubiegać się o środki?

Dotacja przysługuje mieszkańcom Poznania, którzy posiadają tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem). O wsparcie mogą starać się osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, osoby prawne.

Sprawny piec na paliwo stałe (węgiel, drewno) musi być głównym źródłem ciepła. Urządzenie musi figurować w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musisz posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Zanim udasz się do urzędu, wykonaj dwa kroki. Zamów opinię kominiarską – musi ona potwierdzać, że w Twoim lokalu znajduje się sprawny piec na paliwo stałe. Zdobądź zgody – jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli, potrzebujesz ich pisemnej akceptacji na zmianę ogrzewania. Miasto może przeprowadzić kontrolę przed podpisaniem umowy, aby sprawdzić, czy rzeczywiście użytkujesz stary piec. Po zakończeniu prac musisz rozliczyć inwestycję w terminie określonym w umowie – nie ma możliwości jego wydłużenia.