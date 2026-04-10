Cieśnina Ormuz praktycznie zablokowana. Rynek ropy reaguje nerwowo

Cena ropy naftowe z tygodniowym spadkiem?

W piątek cena ropy nieznacznie wzrosła. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,8 proc. do 98,69 USD. Cena Brent na ICE na czerwiec rośnie o 0,75 proc. do 96,66 USD za baryłkę.

Mimo tych wzrostów Ceny ropy nadal zmierzają w kierunku tygodniowych spadków wobec dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem. Brent jest w tym tygodniu 11 proc. na minusie.

Trump oskarża Iran o łamanie umowy o rozejmie

Prezydent USA Donald Trump wezwał w czwartek Iran, by przestał pobierać opłaty tranzytowe od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz, jeśli doniesienia na ten temat są prawdziwe. Oskarżył też Iran o łamanie umowy o rozejmie.

Cieśnina Ormuz pozostaje w dużej mierze zamknięta dla żeglugi, a ruch morski w czwartek był znacznie poniżej 10 proc. normalnego wolumenu.

Plany eksportowe Saudi Aramco

Źródła Reutersa podały, że Saudi Aramco zwróciło się do swoich klientów z prośbą o składanie ofert na majowe ładunki z portów Janbu i Ras Tanura. Będzie to uzależnione od wznowienia eksportu ze wschodniego portu Ras Tanura, który wymaga tranzytu statków przez cieśninę Ormuz.

W zeszłym miesiącu Aramco poinformowało nabywców, że w kwietniu będą mogli odbierać ropę tylko z zachodniego portu Janbu nad Morzem Czerwonym. Producent wysyła ropę do Janbu rurociągiem Wschód-Zachód.

Strategia omijania cieśniny Ormuz osłabiona

Saudyjska państwowa agencja informacyjna SPA, powołując się na oficjalne źródło w Ministerstwie Energii, podała w czwartek, że ataki na saudyjskie zakłady energetyczne spowodowały zmniejszenie zdolności produkcyjnej ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej o około 600 tys. baryłek dziennie, a przepustowość rurociągu Wschód-Zachód o około 700 tys. baryłek dziennie. Według obliczeń Bloomberga kwota ta stanowi około 10 proc. normalnego eksportu ropy naftowej królestwa.

„Spadek przepustowości rurociągu Wschód-Zachód osłabia saudyjską strategię omijania cieśniny Ormuz i uwypukla utrzymujące się zagrożenia dla dostaw. To dodatkowo komplikuje dostępność ropy naftowej w Azji” – powiedział Mohith Velamala, globalny analityk ds. ropy naftowej w BloombergNEF.

Irańskie ataki na Kuwejt

W czwartek wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kuwejtu poinformowało o nowych atakach dronów przeprowadzonych przez Iran i jego sojuszników, których celem było wiele ważnych obiektów w kraju.

Kraje azjatyckie w dużym stopniu uzależnione od dostaw z Bliskiego Wschodu, w tym Japonia, zaczęły korzystać z zapasów.

Premierka Japonii Sanae Takaichi poinformowała w piątek po posiedzeniu gabinetu poświęconemu kryzysowi na Bliskim Wschodzie, że Japonia uwolni w maju ze strategicznych rezerw państwowych ropę naftową w ilości odpowiadającej 20 dniom krajowego zapotrzebowania.