Ropa drożeje po spadkach. Trump gotów zakończyć wojnę z Iranem

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na V kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 103,35 USD - wyżej o 0,46 proc.

Brent na ICE na V jest wyceniana po 107,84 USD za baryłkę, wyżej o 0,43 USD.

Deklaracje Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump powiedział doradcom, że jest gotowy zakończyć wojnę z Iranem, nawet jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie w dużej mierze zamknięta - napisał w poniedziałek "The Wall Street Journal", powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.

Prawdopodobnie przedłuży to ścisłą kontrolę Teheranu nad tym szlakiem wodnym i odłoży na później skomplikowaną operację jego ponownego otwarcia - podał "WSJ".

W ostatnich dniach Donald Trump i jego doradcy ocenili, że misja mająca na celu otwarcie Cieśniny Ormuz wydłużyłaby konflikt poza zakładany harmonogram, obejmujący od czterech do sześciu tygodni.

Prezydent zdecydował, że USA powinny osiągnąć swoje podstawowe cele dotyczące zniszczenia irańskiej floty i zasobów pocisków oraz powinny skończyć obecne działania zbrojne i naciskać na Teheran w sposób dyplomatyczny, by wznowił swobodny przepływ handlu.

Możliwe wezwanie krajów arabskich do finansowania działań USA

Donald Trump może wezwać kraje arabskie na Bliskim Wschodzie, by pomogły sfinansować wojnę z Iranem - powiedziała tymczasem w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu, Karoline Leavitt.

Rzeczniczka oceniła, że prezydent "byłby dosyć zainteresowany, by wezwać" kraje regionu do pomocy w sfinansowaniu wojny.

"Nie będę go wyprzedzać, ale wiem, że z pewnością to jest pomysł, który ma. Myślę, że usłyszycie więcej na ten temat od niego" - dodała.

Rozmowy USA z Iranem przebiegają "dobrze"

Zapewniła też, że rozmowy USA z Iranem przebiegają "dobrze", mimo tego, co słychać po stronie Irańczyków w przestrzeni publicznej.

Na razie amerykański prezydent zagroził w poniedziałek Iranowi zniszczeniem wszystkich elektrowni, jeżeli porozumienie z Teheranem nie zostanie szybko osiągnięte, a Cieśnina Ormuz - natychmiast otwarta dla żeglugi - tak wynika z wpisu przywódcy USA na portalu Truth Social.

"Stany Zjednoczone Ameryki prowadzą poważne rozmowy z NOWYM I BARDZIEJ ROZSĄDNYM REŻIMEM (w Teheranie - PAP) w sprawie zakończenia naszych działań wojskowych w Iranie" - napisał Donald Trump.

"Poczyniono ogromne postępy, ale jeśli z jakiegoś powodu porozumienie nie zostanie szybko osiągnięte, co prawdopodobnie nastąpi, i jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie natychmiast otwarta dla biznesu, zakończymy nasz uroczy pobyt w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, odwierty naftowe i wyspę Chark (a może i wszystkie ich zakłady odsalania wody!), których dotychczas nie tknęliśmy" - dodał.

Reakcje Iranu

Z kolei minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi wezwał na platformie X władze Arabii Saudyjskiej do wyrzucenia z kraju sił USA.

"Iran szanuje Królestwo Arabii Saudyjskiej i uważa je za bratni naród" - zaznaczył szef irańskiej dyplomacji.

"Nasze operacje są wymierzone we wrogich agresorów, którzy nie szanują Arabów ani Irańczyków i nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. Wystarczy spojrzeć, co zrobiliśmy z ich dowództwem powietrznym. Najwyższy czas wyrzucić z kraju siły USA" - napisał Aragczi.

Iran zaatakował tymczasem w pełni załadowany tankowiec z Kuwejtu w porcie w Dubaju.

Niezidentyfikowany pocisk uderzył w tankowiec 31 mil morskich na północny zachód od Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformowała w poniedziałek wieczorem brytyjska organizacja monitorująca handel morski (UKMTO).

Według ostatnich danych UKMTO, od początku marca w regionie Zatoki Perskiej zaatakowane zostały już 24 statki handlowe.

Ryzyko i prognozy cen ropy

Tymczasem analitycy nie wykluczają wzrostu cen ropy do 200 USD za baryłkę, jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta przez kolejne 6-8 tygodni.

Jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta przez kolejne 6-8 tygodni, skumulowana utrata dostaw ropy z regionu może spowodować wzrost cen ropy do 200 USD za baryłkę lub jeszcze więcej - piszą w prognozie analitycy FGE NexantECA.

"Zamknięcie Cieśniny Ormuz co miesiąc oznacza utratę ok. 400 mln baryłek ropy, a rezerwy strategiczne nie wystarczą, aby wypełnić tę lukę" - powiedział w Bloomberg TV Fereidun Fesharaki z ECM-Energy Market Consultant UK Ltd.

"W pewnym momencie straty ropy na rynkach będą astronomiczne" - wskazał.

"A jeśli utrzyma się to przed kolejne 6-8 tygodni, ceny ropy poszybują w górę" - dodał.

Fesharaki ocenił, że chociaż nie ma możliwości, aby prezydent USA Donald Trump wydał rozkaz ataku USA na Iran - na wyspę Chark, może jednak potencjalnie chcieć zająć to miejsce i wykorzystać jako "kartę przetargową".

"Powrót wstrzymanych dostaw ropy od producentów z Zatoki Perskiej będzie powolny" - ocenił.

"Benzyna może być racjonowana w niektórych krajach azjatyckich" - dodał.