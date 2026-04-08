Dziennik Gazeta Prawana logo

Spadki cen ropy dotrą na stacje paliw? Minister wskazuje, kiedy pojawią się obniżki

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 08:59
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Spadki cen ropy dotrą na stacje paliw? Minister wskazuje, kiedy pojawią się obniżki
Spadki cen ropy dotrą na stacje paliw? Minister wskazuje, kiedy pojawią się obniżki/Shutterstock
Spadki cen ropy, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny paliw na stacjach, ale to zajmie kilka dni – poinformował w środę w Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Wojna na Bliskim Wschodzie w zawieszeniu

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Ocenił też, że negocjacje pokojowe z Iranem osiągnęły duży postęp.

- Chyba wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Rynki zareagowały pozytywnie – powiedział w środę w Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. – Spadki, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny na stacjach paliw, ale to zajmie kilka dni – bo najpierw spada cena ropy, potem cena w hurcie, a potem ceny na stacjach paliw – wskazał Domański.

Ropa tanieje

W środę cena ropy WTI spadła o ponad 16 proc., do niespełna 94 dolarów za baryłkę, a ropa Brent potaniała o prawie 16 proc., do nieco ponad 92 dolarów.

Minister Domański podkreślił, że poza spadkami cen ropy, widoczne są także spadki cen produktów gotowych, w tym oleju napędowego.

Co dalej z rządowym programem obniżki cen paliw?

Minister był pytany, co będzie dalej z rządowym programem, którego celem jest obniżka cen paliw.

- Będziemy w ramach rządu rozmawiać o sytuacjach. Wiemy, że rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę mają charakter czasowy i będziemy analizować sytuacje, czy należy wydłużać daty rozporządzeń – powiedział Domański.

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. obowiązuje do 30 kwietnia, zaś rozporządzenie obniżające akcyzę – do 15 kwietnia.

Podatek od nadmiarowych zysków

Andrzej Domański pytany był także o podatek od nadmiarowych zysków wynikających z sytuacji na Bliskim Wschodzie. - Jeśli są nadmiarowe zyski, to będzie od nich podatek – powiedział minister i dodał, że trwają prace nad ustawą, która miałaby wprowadzić taką daninę. – W tym miesiącu na pewno będą gotowe rozwiązania – dodał.

Przyjęty przez rząd pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) ma charakter tymczasowy. W ramach pakietu wprowadzono również ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego, które ogłasza codziennie Minister Energii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSpadki cen ropy dotrą na stacje paliw? Minister wskazuje, kiedy pojawią się obniżki »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj