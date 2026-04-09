Co dalej z kryptowalutami w Polsce? "Rząd stanie na wysokości zadania"

Rząd chce uregulować rynek kryptowalut

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział w czwartek w radiu TOK FM, że brak regulacji na rynku kryptowalut to wielkie niebezpieczeństwo dla każdego człowieka, „bo to oznacza brak nadzoru nad rynkiem finansowym, który może (...) pozbawić oszczędności”.

Zdaniem Gawkowskiego w sprawie Zondacrypto i przelewów finansowych na rzecz podmiotów wspierających prawicę „na kilometr śmierdzi korupcją legislacyjną”. - Dla polityka, obywatela, dla każdego, kto się interesuje trochę polityką, musi rodzić znaki zapytania, a w tym przypadku to nie są jedynie znaki zapytania, ale też wykrzykniki. Coś jest na rzeczy i wcześniej czy później służby to wyjaśnią, bo nie wierzę, że da się ukryć wpłaty po 400-300 tys. na fundację - powiedział minister.

Weta prezydetna Nawrockiego

Gawkowski odniósł się również do zawetowanych przez prezydenta ustaw o rynku kryptoakwtywów. Po raz pierwszy Karol Nawrocki zawetował taką ustawę w listopadzie ub.r. Ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w lutym; różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

- Pan prezydent wielokrotnie wetując ustawy mówi, że będą jego akty legislacyjne. W sprawie ustawy o kryptoaktywach środowisko pana prezydenta nakłamało. Nie ma ustawy, nie ma pracy nad tą ustawą. Jest próba ochrony środowiska, ludzi, aktywów, którzy zarabiają nielegalnie na kryptoaktywach w różnych miejscach. Ci, którzy zarabiają legalnie, to im kibicuję i niech mają się z tego dobrze, ale jest grupa też naciągaczy, którym nie wolno ufać, bo po prostu chcą okraść ludzi z pieniędzy - powiedział.

Rząd szukuje nowe rozwiązanie

Dopytany, czy będzie rozwiązanie legislacyjne ze strony rządu, odpowiedział, że „powinno być”. - W tej sprawie nie mam żadnych wątpliwości, że rząd stanie na wysokości zadania - oświadczył Gawkowski. Zaznaczył przy tym, że rząd cały czas zwraca uwagę, że proces legislacyjny drugiej ustawy o kryptoaktywach się nie zakończył, ponieważ będzie głosowanie nad wetem prezydenta, próba jego odrzucenia.

Czy Sejm odrzuci weto prezydenta?

- Trzeba odrzucić weto prezydenta i tu rozsądek jest w rękach Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Albo uczciwie mówicie, nie mamy nic wspólnego z tą aferą, która się zaczyna rozwijać i nie mamy żadnego brudu na rękach w tej sprawie i głosujemy, żeby odrzucić weto prezydenta, albo dalej brniemy w to, że rynek kryptoaktów jest pusty od regulacji - ocenił szef MC.

Kłopoty płynnościowe największej polskiej giełdy kryptowalut

W poniedziałkowym artykule portal money.pl poinformował, że „największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością”. „Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawnia spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z Zondy wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł” – napisano w artykule.

Prezes Zondacrypto Przemysław Kral podkreślił w oświadczeniu, że giełda jest „stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem”, a analiza money.pl jest „błędna, nieprawdziwa i krzywdząca”. Poinformował też, że podejmie „adekwatne kroki prawne” wobec wydawcy money.pl i Wirtualnej Polski oraz autorów poniedziałkowej publikacji. „Na dzień 1 kwietnia br. saldo naszych rezerw w samym tylko Bitcoinie wynosiło ponad 4,5 tysiąca BTC. Posiadamy pełne, ponad 100-procentowe pokrycie wszystkich zobowiązań wobec naszych użytkowników” - wskazał. W oświadczeniu dołączył dane w postaci wolumenu depozytów i wypłat BTC w 2025 oraz za rok 2026.

Prokuratura zbada sprawę

W środę rano Prokuratura Krajowa poinformowała na platformie X, że z inicjatywy Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka prokuratorzy zbadają pojawiające się w mediach informacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu giełdy kryptowalutowej Zondacrypto. Jak wynika z komunikatu PK, prokuratorzy zbadają także okoliczności wskazane w poniedziałkowym artykule money.pl. „Czynności te będą realizowane w ramach prowadzonego przez śląski wydział PZ PK śledztwa dotyczącego zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay – poprzednika Zondacrypto” – dodała PK.

Prokurator Generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prokuratorzy zbadają wszystkie informacje o tym, czy doszło do popełnienia przestępstwa w związku z funkcjonowaniem giełdy Zondacrypto.