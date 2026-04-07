Alarm wokół największej polskiej giełdy kryptowalut. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatami

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 10:33
Największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością - podaje w poniedziałek portal money.pl. - Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawnia spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków - czytamy.

Giełda kryptowalut zagrożona

O sprawie giełdy Zondacrypto czytamy w tekście opublikowanym w poniedziałek na portalu money.pl. „Największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawnia spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z Zondy wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł” - informuje portal.

Portal powołuje się na analizę zajmującej się m.in. odzyskiwaniem skradzionych kryptowalut firmy Recoveris. „Wyniki analizy są zaskakujące i niepokojące. (...) Wypłaty kryptowalut z Zondy, takich jak XRP czy Ethereum, były realizowane na bieżąco. Problemy dotyczyły wypłat bitcoinów (BTC) - najbardziej płynnej i najwyżej wycenianej kryptowaluty. Ale w niedzielę 6 kwietnia nie udało się już wypłacić pieniędzy również w Ethereum” - czytamy.

Portfel stale podłączony do internetu, jest niemal pusty

Jak wskazuje money.pl, „jednym z możliwych powodów jest fakt, że bitcoinowy gorący portfel (ang. hot wallet) Zondy, czyli portfel stale podłączony do internetu, jest niemal pusty”. „Średni miesięczny stan BTC na portfelach Zondacrypto spadł z około 55,7 BTC w sierpniu 2024 do 0,18 BTC w marcu 2026, co stanowi spadek o 99,7 procent” - mówi cytowany przez money.pl analityk Marcin Zarakowski z Recoveris.

Przez cały marzec 2026 stan portfela nigdy nie przekroczył jednego bitcoina. A 1 kwietnia 2026 wyniósł 0,086 BTC. (...) Tymczasem zapasy Zondy stopniały w ciągu niecałych 2 lat z 56 bitcoinów do 0,086 BTC, czyli do równowartości około 21 tysięcy złotych” - wskazuje portal. Według money.pl, Zondacrypto „deklaruje obsługę ponad miliona klientów (ok. 75 proc. stanowią Polacy), z czego 500 tys. to aktywni użytkownicy”. „Jeśli choćby niewielka część z nich jednocześnie zdecydowałaby się wypłacić swoje środki, giełda - przy rezerwach poniżej jednego bitcoina - nie byłaby w stanie zrealizować tych wypłat” - czytamy.

Co na to Zondacrypto?

Portal przedstawia również stanowiska szefa Zondacrypto Przemysława Krala: „Kral zapytany przez nas, ile wynosiło saldo bitcoinowego portfela Zondy 1 kwietnia 2026 r., odpowiedział, że ponad 4,5 tys. BTC. Tyle że nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających tę informację. Dodał, że giełda posiada ponad 3,2 mln adresów, w tym również typu cold wallet - portfeli odciętych od internetu, do których firmy analityczne nie mają dostępu” - czytamy.

Powiązane
Czy warto inwestować w kryptowaluty? Analiza szans i zagrożeń
Czy warto inwestować w kryptowaluty? Analiza szans i zagrożeń
Bitcoin
Zakazany owoc smakuje najlepiej. Polacy inwestują w kryptowaluty
Sławomir Mentzen
Mentzen uderza w rząd Tuska: Wiedzą o kryptowalutach tyle, co ja o balecie
Nawrocki
Wielkie zaskoczenie w TVN24. Tak zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego
"FBI"
Hitowy serial kryminalny wraca na antenę. Nie będzie przerwy między sezonami
Samochód z instalacją LPG tankowanie gazu LPG ceny paliw 7 kwietnia
Czarny wtorek na stacjach. Od 7 kwietnia kto ma LPG, ten w cyrku się nie śmieje. Paliwo po tyle
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Jaka cena?
Hungarian Prime Minister Viktor Orban inspects military protection of the TurkStream
Węgry włączą się do wojny? Sondaż pokazał, co sądzą o bajaniach Orbana
