W "Gościu Radia ZET" Mentzen odniósł się do sporu politycznego po prezydenckim wecie ustawy kryptowalutowej. W jego ocenie wypowiedzi rządzących świadczą o niewiedzy.

Donald Tusk i inni politycy PO wiedzą tyle o kryptowalutach, co ja o balecie (…) Ci ludzie nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią – powiedział poseł. Przywołał wypowiedź Radosława Sikorskiego, który ostrzegał przed pęknięciem "polskiej bańki" w sytuacji braku regulacji, co Mentzen skomentował jako niezrozumienie mechanizmów rynku.

Konfederacja szuka większości w Sejmie

Polityk podkreślił, że projekt nie ma być wyłącznie inicjatywą Konfederacji. Jak tłumaczył, potrzebna jest szeroka współpraca. Będziemy pracować nad projektem – zapowiedział, dodając, że chce rozmawiać ze wszystkimi klubami, aby powstała jedna propozycja, która będzie w stanie uzyskać większość.

Mam nadzieję, że uda się zbudować większość dla jakiegoś kompromisowego projektu – powiedział. Będę starał się przekonać różne osoby w Sejmie do konstrukcji wspólnego projektu - podkreślił.

Mentzen zaznacza, że ustawa powinna uregulować rynek, ale bez nakładania na polskie firmy obowiązków, których nie mają ich zagraniczni konkurenci.

Polityk Konfederacji odniósł się także do sporu po prezydenckim wecie ustawy kryptowalutowej. Jego zdaniem konflikt między premierem a prezydentem jest sztucznie rozdmuchiwany. Polityk podkreślił, że to "kompletnie bez sensu", by – jak mówił – szef rządu sugerował istnienie "afery" i obarczał winą prezydenta.

Cała sprawa wzięła się stąd, że UE wypuściła rozporządzenie MiCA, które ma bardzo restrykcyjnie uregulować kryptowaluty. Rozporządzenie sprawia, że wśród państw cywilizowanych, rozwiniętych, Unia będzie najgorszym miejscem do prowadzenia tego interesu - powiedział poseł Konfederacji.

Źródło: RadioZET.pl