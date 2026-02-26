Problemy obejmowały cały szereg usług największego banku w Polsce: serwisy iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO. Wieczorem bank poinformował o przywróceniu poprawnego funkcjonowania usług.

"Jeszcze raz przepraszamy"

"Serwisy iPKO, iPKO biznes i Inteligo oraz aplikacji IKO działają już normalnie. Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności" - poinformowało PKO BP na platformie X po godzinie 19. Z wcześniejszych informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi dane o problemach wysyłanych przez internautów, wynikało, że awaria zaczęła się w czwartek po godzinie 15.00.

Awaria w PKO BP

Po otwarciu aplikacji banku użytkownicy mogli zobaczyć komunikat: "Aplikacja IKO obecnie nie działa. Pracujemy już nad tym, żeby przywrócić pełną dostępność aplikacji".

Sypały się informacje od klientów banku

Klienci PKO BP skarżyli się na problemy z dostępnością do usług również w komentarzach na profilu banku na Facebooku. Pod ostatnim postem opublikowanym przez największy bank w Polsce użytkownicy opisywali problemy dotyczące logowania do aplikacji i płatności elektronicznych. "Nie można się zalogować o iPKO", "A kiedy będzie awaria usunięta?", "Podpinam się pod problem" - czytamy w komentarzach. O zakończeniu awarii bank poinformował przed godziną 19.00.