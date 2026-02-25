Program "Mama 4+" wspiera osoby, które ze względu na wychowanie co najmniej czwórki dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub pracowały zbyt krótko, by wypracować minimalną emeryturę.

"Mama 4+". Kto może otrzymać pieniądze?

Dodatek mogą otrzymać kobiety po 60. roku życia, które urodziły i wychowały (lub tylko wychowały) co najmniej czworo dzieci, mężczyźni po 65. roku życia, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub zaprzestała wychowywania przez długi czas oraz osoby, które mieszkają w Polsce od minimum 10 lat.

W 2026 roku kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosi 1 878,91 zł brutto. Odpowiada ona wysokości najniższej emerytury. Warto jednak pamiętać o ważnym mechanizmie: ZUS wypłaci pełną kwotę tylko wtedy, gdy rodzic nie pobiera żadnej innej emerytury ani renty. Jeśli pobierasz świadczenie niższe od minimalnego, państwo dopłaci Ci tylko różnicę. Na przykład, przy emeryturze 1200 zł, otrzymasz dodatkowe 678,91 zł.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Jak złożyć wniosek?

Pieniądze nie trafiają do rodziców z automatu. Musisz wykazać inicjatywę i złożyć odpowiedni formularz w ZUS lub KRUS. Możesz to zrobić przez internet (platforma PUE ZUS) lub osobiście w placówce urzędu. Do wniosku dołącz numery PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji majątkowej oraz ewentualne akty urodzenia dzieci (jeśli urodziły się za granicą).

Przełom dla ojców. Program "Rodzice 4+"

Rząd kończy prace nad nowelizacją, która kładzie kres dyskryminacji mężczyzn. Nowy projekt "Rodzice 4+" stawia na partnerstwo. Wkrótce ojciec otrzyma świadczenie, jeśli przejmie główny ciężar wychowania dzieci, na przykład z powodu długotrwałej choroby partnerki. Nie będzie już musiał udowadniać jej "winy" ani całkowitego porzucenia rodziny.

Program "Aktywny Rodzic"

W 2026 roku standardem jest już system "Aktywny Rodzic", który wspiera osoby wychowujące dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Program oferuje trzy opcje:

Aktywni rodzice w pracy: 1500 zł miesięcznie na dziecko, gdy oboje rodziców pracuje.

1500 zł miesięcznie na dziecko, gdy oboje rodziców pracuje. Aktywnie w żłobku : Do 1500 zł dopłaty do opłat za żłobek lub klub dziecięcy.

: Do 1500 zł dopłaty do opłat za żłobek lub klub dziecięcy. Aktywnie w domu: 500 zł miesięcznie na każde dziecko, bez względu na to, czy rodzice pracują.

Świadczenie pielęgnacyjne 2026. Brak kryterium dochodowego

Rok 2026 przynosi wzrost świadczenia pielęgnacyjnego. Obecnie wynosi ono 3386 zł miesięcznie netto (wzrost o 99 zł w porównaniu do ubiegłego roku). Jeśli opiekujesz się dwojgiem dzieci z niepełnosprawnością, otrzymasz podwójną kwotę – 6772 zł. Nowe przepisy pozwalają opiekunowi pracować i jednocześnie pobierać pełne świadczenie. Państwo wypłaci pieniądze niezależnie od tego, ile zarabiasz. Wniosek o te środki składasz w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS).