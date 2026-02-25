Koncern wyjaśnił, że z niższych cen gazu skorzystają gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także inne podmioty objęte ochroną taryfową, np. szpitale, domy pomocy społecznej czy szkoły - w sumie nowy cennik dotyczy 7 mln klientów.

Nowe stawki - opłaty za gaz

Od 25 lutego tego roku ceny netto (bez akcyzy) za gaz w grupach taryfowych W.1–W.4, S.1–S.4 oraz Z.1–Z.4 wyniosą 19,729 gr/kWh (dotychczas 20,426 gr/kWh), a w przypadku grup taryfowych W.5, S.5 oraz Z.5 będzie to 19,691 gr/kWh (dotychczas 20,386 gr/kWh). Orlen podał, że nowe stawki będą obowiązywać do końca czerwca tego roku. Stawki opłat abonamentowych we wszystkich grupach taryfowych, naliczane za obsługę odbiorców, pozostaną na obecnych poziomach.

Reklama

Tyle zapłaci za gaz czteroosobowa rodzina

Według wyliczeń koncernu czteroosobowa rodzina mieszkająca w 140-metrowym domu o dobrym standardzie energetycznym i wykorzystująca gaz na własne potrzeby, w tym do ogrzewania, zapłaci średnio o około 92 zł brutto mniej miesięcznie niż rok wcześniej - w skali roku oszczędność wyniesie około 1103 zł brutto.

Nowe taryfy - opłaty za gaz

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową cenę gazu w taryfie największego sprzedawcy detalicznego myOrlen na początku lutego tego roku. Regulator poinformował wtedy, że spadek ceny taryfowej my Orlen to efekt wezwania tej spółki do złożenia wniosku o zmianę taryfy. Z kolei wezwanie URE było efektem spadku rynkowych cen gazu. Pod koniec stycznia tego roku marka PGNiG została oficjalnie zastąpiona marką Orlen. Jednocześnie - jak informował wówczas koncern - spółka PGNiG Obrót Detaliczny zmieniła nazwę na myOrlen. Orlen przejął PGNiG w 2022 r. w ramach procesu tworzenia multienergetycznego koncernu.