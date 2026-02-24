Handlowy gigant: ponad 18 mld zł przychodu

Ponad 18 miliardów złotych przychodu oraz 279 nowych sklepów – to wynik Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan za ubiegły rok. Siec franczyzowa ma ponad 4 proc. udziału w całym rynku handlu detalicznego w Polsce.

Spółka, prezentując częściowe dane finansowe, chwali się przede wszystkim rozwojem marek własnych, na których obrót przekroczył miliard (1,02 mld zł). Całościowe przychody sieci wyniosły 18,137 mld zł. Do tej pory nie podano osiągniętego zysku, jednak w połowie roku planowano go na poziomie 4,6 mld zł brutto.

Więcej niż Dino, mniej niż Biedronka

Na koniec roku Lewiatan zarządza 3286 sklepami, z których 544 to supermarkety. W zestawieniu ilościowym sieć prześcignęła m.in.:

Dino – 3033

Lidla – 960

Aldi – 233.

Więcej punktów sprzedaży ma Biedronka (3829) oraz Żabka (ponad 12 tys.), która oferuje inny format sklepów.

– Polski rynek handlu detalicznego jest dojrzały i konsoliduje się, co wyraźnie widać w danych liczbowych. Znikają z rynku głównie małe sklepy, ale umacniają się za to placówki większych formatów. To także dla właścicieli sklepów niezrzeszonych ostatni moment na decyzję by dołączyć do silnej sieci franczyzowej, która oferuje realne wsparcie i optymalizację kosztów - tłumaczy Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A. cytowany w komunikacie prasowym.

Więcej sklepów, mniejsze przychody

Należy jednak zwrócić uwagę, że bezpośrednia konkurencja – Dino, Biedronka czy Lidl – stawia wyłącznie na sklepy o większej powierzchni (400-800 mkw.). W przypadku Lewiatana średnia wynosi zaledwie 200 mkw., co oznacza, że w strukturze wciąż dominują niewielkie punkty.

Warto zwrócić uwagę, że rozwój sieci Lewiatan nie jest tak szybki jak konkurencji. W ubiegłym roku wiele mniejszych sklepów zostało zamkniętych. Bilans netto (otwarte do zamkniętych) wyniósł +31 sklepów.

W tym samym czasie sieć Dino otworzyła 345 nowych sklepów (żadnego nie zamknęła), a Biedronka 181 nowych (+152 netto). Biorąc pod uwagę tempo rozwoju, w 2026 roku Dino może prześcignąć sieć Lewiatan pod względem liczby sklepów.

Dino przegoni Żabkę. Biedronka liderem

Niższe są również wyniki sprzedaży. Lider rynku – Biedronka – zanotował przychody na poziomie 25,34 mld euro. Wyniki podawany jest w tej walucie ze względu na fakt, że właścicielem jest portugalska grupa Jeronimo Martins. Po przeliczeniu to ok. 107 mld złotych.

Na drugim miejscu znajdzie się zapewne spółka Lidl. Niemiecka sieć rozlicza się w okresie marzec-luty, co oznacza, że wyniki zostaną opublikowane dopiero wiosną. W ubiegłym okresie (marzec 2024 - luty 2025) przychody Lidla wyniosły 41,33 mld zł. Biorąc pod uwagę, że spółka otworzyła ok. 50 nowych sklepów, tym razem wynik powinien być wyższy.

Z kolei Dino podaje jak na razie przychody z trzech kwartałów ubiegłego roku. Wyniosły 24,7 mld zł. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu można założyć, że wynik roczny będzie oscylował w okolicy 32-34 mld zł. Oznaczałoby to, że Dino przegoni Grupę Żabka, której wstępny wynik to 31,14 mld zł.