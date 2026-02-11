Jest zgoda URE na nową taryfę

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 10 lutego zatwierdziła zmianę taryfy dla spółki myORLEN (dawniej PGNiG Obrót Detaliczny). Nowa taryfa będzie obowiązywać od 25 lutego.

Jak będzie cena gazu od 25 lutego 2026?

Zgodnie z komunikatem regulatora cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych oraz części odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej wyniesie 197,29 zł za MWh.

O ile spadnie cena gazu od 25 lutego 2025?

Nowa stawka oznacza obniżkę o około 7 zł za MWh, czyli o 3,4 proc. względem dotychczas obowiązującej taryfy. Opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie, gdyż korekta dotyczy wyłącznie ceny paliwa gazowego.

W praktyce oznacza to, że rachunki mogą być nieco niższe, choć ich wysokość nadal będzie zależeć od indywidualnego zużycia.

Dlaczego zapadła decyzja o obniżce cen gazu?

Jak podkreśliła prezes URE Renata Mroczek, urząd monitoruje sytuację na rynku i reaguje na zmiany cen hurtowych. Po zatwierdzeniu wcześniejszej taryfy w pierwszej połowie 2025 roku notowania gazu na Towarowa Giełda Energii systematycznie spadały. W związku z tym regulator wezwał spółkę myORLEN do złożenia wniosku o zmianę taryfy. Efektem jest zatwierdzona obniżka cen dla gospodarstw domowych.

Do kiedy obowiązuje nowa stawka za gaz?

Nowa cena gazu będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. W połowie roku możliwa jest kolejna aktualizacja taryfy, w zależności od sytuacji rynkowej i poziomu cen surowca.