Słodkości to jeden z tych produktów, które przed 14 lutego, czyli Walentynkami cieszy się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego. To produkt bardzo dobry na mniej lub bardziej zobowiązujący prezent.

Tym razem w swojej ofercie markowe praliny w promocji umieściła sieć sklepów Biedronka. Tym razem można przy zakupie, dostać je również za darmo. Jak długo można skorzystać z tej oferty? Jakie są jej warunki?

Legendarna fabryka czekolady zamyka się po 60 latach. Gorzki finał dla miłośników słodyczy
Dobre praliny za darmo. Kiedy kupić je w Biedronce?

Oferta w ramach, której dobre praliny można dostać za darmo będzie dostępna w Biedronce jeszcze tylko przez jeden dzień. Z promocji tej można skorzystać do środy, 11 lutego. Trzeba się więc pospieszyć, by zrobić zakupy.
Praliny za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?

Markowe praliny, które znalazły się w promocyjnej ofercie Biedronki to praliny Lindt Lindor i Nuxor, 150-225 gram. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie dostanie za darmo. Produkty można dowolnie łączyć.

Popularne praliny za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?

Skorzystanie z promocyjnej oferty na markowe praliny jest możliwe pod warunkiem, że posiadamy aplikację Moja Biedronka ub kartę. Oferta Biedronki na darmowe praliny objęta jest limitem. To maksymalnie 4 opakowania markowych pralin na kartę.

Markowe praliny za 5 zł. Ta oferta trwa do soboty

Jeśli nie zdążymy zrobić zakupów w środę, 11 lutego, możemy również skorzystać z innej oferty Biedronki na markowe praliny. Chodzi o markę Ferrero Rocher. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie tańsze dostaniemy za 5 złotych. Tu również obowiązuje limit 2 sztuk na kartę lub aplikację.