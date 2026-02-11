Słodkości to jeden z tych produktów, które przed 14 lutego, czyli Walentynkami cieszy się dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego. To produkt bardzo dobry na mniej lub bardziej zobowiązujący prezent.
Tym razem w swojej ofercie markowe praliny w promocji umieściła sieć sklepów Biedronka. Tym razem można przy zakupie, dostać je również za darmo. Jak długo można skorzystać z tej oferty? Jakie są jej warunki?
Dobre praliny za darmo. Kiedy kupić je w Biedronce?
Praliny za darmo w Biedronce. Jaki produkt znalazł się w ofercie?
Markowe praliny, które znalazły się w promocyjnej ofercie Biedronki to praliny Lindt Lindor i Nuxor, 150-225 gram. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie dostanie za darmo. Produkty można dowolnie łączyć.
Popularne praliny za darmo. Jakie są limity oferty w Biedronce?
Skorzystanie z promocyjnej oferty na markowe praliny jest możliwe pod warunkiem, że posiadamy aplikację Moja Biedronka ub kartę. Oferta Biedronki na darmowe praliny objęta jest limitem. To maksymalnie 4 opakowania markowych pralin na kartę.
Markowe praliny za 5 zł. Ta oferta trwa do soboty
Jeśli nie zdążymy zrobić zakupów w środę, 11 lutego, możemy również skorzystać z innej oferty Biedronki na markowe praliny. Chodzi o markę Ferrero Rocher. Przy zakupie dwóch opakowań, drugie tańsze dostaniemy za 5 złotych. Tu również obowiązuje limit 2 sztuk na kartę lub aplikację.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję