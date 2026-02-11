Koniec współpracy Vectry z Show TV. "Liczę na pozytywne rozstrzygnięcie"

Klienci Vectry, Multimedia Polska stracili dostęp do kanału Show TV. Mamy drobny spór. Liczę na pozytywne rozstrzygnięcie – mówi Wirtualnemedia.pl Leszek Kułak, prezes Red Carpet Media Group, nadawcy stacji. Vectra stanowczo informuje o zakończeniu współpracy z nadawcą.

Kanał Show TV został wyłączony z oferty: Vectra, Multimedia, Vectra Toruń, Virtual Operator (brandy Echostar, Servcom, Elsat), SGT oraz Evio. Zmiana ta wynika z zakończenia współpracy z nadawcą. Jednocześnie oferta tych operatorów została poszerzona od dziś o dwa nowe kanały: Dolce Vita TV oraz Daystar – zauważa w stanowisku przesłanym Wirtualnemedia.pl operator.

Nowy kanał w ofercie

Użytkownicy forum satkurier.pl jako pierwsi zauważyli nowości w Vectrze. Operator rozsyła wiadomości systemowe na dekodery, w których potwierdza pożegnanie z kanałem Show TV (nr 722). Zastąpiono ją stacją Dolce Vita TV, a dodatkowo na liście pojawił się kanał Daystar HD, który znajdziesz pod numerem 819.

Jak czytamy w serwisie, zarząd Red Carpet Media Group postanowił, że działalność obejmująca emisję dwóch stacji Show TV i ViDoc TV1 zostanie przeniesiona do innej spółki, nienotowanej na giełdzie. "Uzasadnia, że w ten sposób dostosowuje się do wymogów ustawy o radiofonii i telewizji" - podano. Leszek Kułak, prezes Red Carpet Media Group, powiedział w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, że wtedy możliwe będzie złożenie wniosku o zmianę nazwy ViDoc TV1.