Świadczenie wspierające. Nowy próg punktowy od 1 stycznia 2026

Do tej pory o świadczenie wspierające mogły ubiegać się jedynie osoby z najwyższą liczbą punktów. Od nowego roku sytuacja ulega zmianie:

Reklama

Od 1 stycznia 2026 roku próg został obniżony do poziomu 70 punktów.

Oznacza to, że każda pełnoletnia osoba, która w decyzji WZON uzyskała wynik w przedziale od 70 do 77 punktów, może oficjalnie złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy.

Jest to domknięcie harmonogramu wdrażania ustawy, który w poprzednich latach obejmował osoby z wyższą punktacją (kolejno progi 87+ oraz 78+).

Ile pieniędzy wpłynie na konto w 2026 roku w ramach świadczenia wspierającego?

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest jedną, sztywną kwotą. Jest ona obliczana jako procent renty socjalnej. Ponieważ renta socjalna jest waloryzowana co roku w marcu, beneficjenci mogą spodziewać się wzrostu wypłat właśnie od tego miesiąca. Wysokość wsparcia w zależności od punktacji:

95–100 pkt: otrzymasz 220 proc. renty socjalnej (najwyższy wymiar wsparcia),

90–94 pkt: otrzymasz 180 proc. renty socjalnej,

85–89 pkt: otrzymasz 120 proc. renty socjalnej,

80–84 pkt: otrzymasz 80 proc. renty socjalnej,

75–79 pkt: otrzymasz 60 proc. renty socjalnej,

70–74 pkt: otrzymasz 40 proc. renty socjalnej (najniższy wymiar wsparcia).

Szacuje się, że po marcowej waloryzacji w 2026 roku, najwyższe świadczenie może wynosić ponad 4000/5000 zł brutto, co stanowi realne wzmocnienie budżetu domowego osób potrzebujących stałej opieki.

Dwa kroki do uzyskania świadczenia wspierającego

Aby otrzymać środki, nie wystarczy samo posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Procedura jest dwuetapowa:

Etap wojewódzki (WZON): Najpierw składasz wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół ten ocenia Twój poziom potrzeby wsparcia w skali punktowej (od 0 do 100). Etap centralny (ZUS): Gdy otrzymasz decyzję z punktacją wynoszącą co najmniej 70 pkt, składasz wniosek o wypłatę do ZUS. Pamiętaj, że ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie drogą elektroniczną (np. przez PUE ZUS lub bankowość online).

Dlaczego warto skorzystać z tej formy pomocy?

Świadczenie wspierające różni się od dawnych zasiłków kilkoma kluczowymi cechami, które czynią je bardzo korzystnym rozwiązaniem:

Brak kryterium dochodowego: Twoje zarobki ani dochód na członka rodziny nie mają wpływu na to, czy otrzymasz pieniądze.

Możliwość pracy: Osoba pobierająca świadczenie może być aktywna zawodowo bez limitów zarobkowych.

Niezależność od opiekuna: Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, co daje jej większą autonomię w decydowaniu o swoich potrzebach.

Świadczenie wspierające 2026. Podsumowanie najważniejszych dat