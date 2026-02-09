Najwyższa emerytura w Polsce wynosi 51,4 tys. zł brutto. Otrzymuje ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat. Najniższa emerytura została wypłacona przez ZUS w kwocie 2 groszy. Pobiera ją kobieta, która przepracowała jeden dzień oraz mężczyzna, który przepracował jeden miesiąc.

Waloryzacja emerytur

W marcu, jak co roku, emerytów i rencistów, czeka waloryzacja świadczeń. W budżecie państwa na tegoroczną waloryzację świadczeń zaplanowano ok. 22 mld zł. W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniesie 5,3 proc. Ostateczny wskaźnik resort rodziny opublikuje w obwieszczeniu, które zostanie wydane najpóźniej do 19 lutego.

Wysokie emerytury też podlegają waloryzacji. Jak poinformował "Fakt" podwyżka w przypadku najwyższej emerytury to kwota przekraczający emerytura wielu polskich emerytów. Najwyższa emerytura przed waloryzacją wynosiła 51 tys. 350 zł i 57 gr brutto. 5,3 proc. podwyżka w takim wypadku oznacza wzrost świadczenia do 54 tys. 72 zł brutto, czyli o 2 tys. 721 zł brutto.

Trzynasta emerytura dla każdego

W dodatku w tym przypadku należy się trzynastka. Będzie wypłacana w kwietniu razem ze świadczeniem podstawowym. Wyniesie 1 tys. 978 zł i 49 gr brutto (tyle, co emerytura minimalna). Jednak kwota netto trzynastej emerytury będzie uzależniona od kwoty świadczenia podstawowego, ponieważ będzie opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym. Od kwot brutto emerytur i rent zostanie bowiem pobrana zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 12 proc. i zostanie odliczona składka zdrowotna w wysokości 9 proc.

W 2026 r. pełna kwota trzynastej i czternastej emerytury wyniesie więc 1 tys. 978 zł 49 gr brutto. Oba świadczenia są wypłacane automatycznie, seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków do ZUS.

Trzynasta emerytura zazwyczaj trafia do seniorów w kwietniu. Czternastka przysługuje osobom, których miesięczne świadczenie brutto nie przekracza 2 tys. 900 zł.