Co jakiś czas pojawiają się mediach nowe pomysły na modyfikację 800 plus. Większość z nich nie ma najmniejszych szans na realizację. Teraz jest inaczej. Wniosek zespołu deregulacyjnego, którym kierował Rafał Brzoska, twórca InPostu już jest wprowadzany w życie. Rząd pracuje nad projektem ustawy.

Katarzyna Kotula, minister w KPRM powiedziała niedawno, że jej zdaniem świadczenie nie powinno należeć się każdemu, tylko być uzależnione od spełnienia dwóch warunków. Chodzi o wizyty patronażowe, czyli wizyty położnych, a także bilanse dzieci, na które rodzic z dzieckiem powinien udać się do przychodni. Zdaniem minister 800+ powinno także zostać zlikwidowane w domach ze skrajną przemocą. Podkreśliła, że chce na ten temat porozmawiać z ministrami.

Zmiany w 800 plus. Nowe przepisy

O innym pomyśle napisał "Fakt". Rząd pracuje nad projektem ustawy, który zakłada zmiany w ubieganiu się o 800 plus. Zlikwidowany zostanie obowiązek corocznego składania wniosków.

Obecnie wnioski składa się co roku, przez internet. Rodzice muszą o tym roku pamiętać. Ministerstwo Rodziny pracuje nad projektem zmian w przepisach. "Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania świadczenia wychowawczego tzw. 800 plus poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczenia na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania przez rodziców lub opiekunów dzieci nowych wniosków" - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Pomysł Rafała Brzoski

Według ministerstwa, oznacza to "zwiększenie wygody i ułatwienie dostępu do świadczenia poprzez automatyczne odnowienie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie danych już posiadanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który jest realizatorem świadczenia wychowawczego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości modyfikacji danych przez rodzica w przypadku zmian w sytuacji rodzinnej". Projekt ustawy to element pakietu deregulacyjnego, nad którym pracował Rafał Brzoska, twórca InPostu.

Kiedy nowy pomysł zostanie wprowadzony w życie? W 2026 roku nadal trzeba złożyć wniosek, a nowy okres przyjmowania dokumentów rozpoczyna się 1 lutego. Automatyczne odnawianie prawa do 800 plus ma obowiązywać od 1 czerwca 2027 r.