Grupa inwestorów, w skład której wchodzą Advent International, FedEx (za pośrednictwem FCWB), A&R Investments oraz PPF Group, zawarła porozumienie ws. przejęcia wszystkich akcji InPost S.A. Cenę za akcję to 15,60 euro . Całkowita wartość transakcji wynosi 7,8 mld euro, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2026 r.

Siedziba firmy zostanie w Polsce

Udziały w konsorcjum zostaną podzielone w następujący sposób: Advent i FedEx obejmą po 37 proc., A&R Investments 16 proc., a PPF Group 10 proc. Po finalizacji transakcji Grupa InPost zachowa swoją niezależność operacyjną, markę oraz dotychczasowy model działalności. Główna siedziba operacyjna oraz kluczowe osoby zarządzające, w tym prezes Rafał Brzoska, pozostaną w Polsce.

Reklama

Transakcja ta umożliwi dalszy rozwój spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach - poinformował Rafał Brzoska, założyciel i CEO spółki.

Szczegóły transakcji

Reklama

Zgodnie z porozumieniem, akcjonariusze Grupy InPost otrzymają propozycję odkupu akcji w wysokości 15,60 euro za sztukę. Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcje InPost wynosi 7,8 miliarda euro, co oznacza premię w wysokości 53 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r. i 43 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z sześciu miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 roku.

Jak podano w komunikacie, konsorcjum ma w pełni zapewnione finansowanie w formie kapitału własnego przy wsparciu banków finansujących, co daje pewność zamknięcia transakcji. Członkowie konsorcjum złożyli wiążące deklaracje finansowania w kwocie 5,9 mld euro.