Elon Musk w podcaście "Moonshots with Peter Diamandis" powiedział, że ludzie nie muszą oszczędzać na swoje emerytury. Nie martwcie się odkładaniem pieniędzy na emeryturę za 10 czy 20 lat. To nie będzie miało znaczenia. Oszczędzanie będzie nieistotne - powiedział Musk.

Jak wyjaśnił będzie to efekt postępu technologicznego, który zmieni porządek gospodarczy świata. Zdaniem miliardera tradycyjne modele finansowe wkrótce trafią "do kosza", a pieniądze i indywidualne oszczędności przestaną być tak ważne jak obecnie. Do tego ma doprowadzić synergia sztucznej inteligencji, energetyki oraz robotyki.

Powszechny dobrobyt. Wizja Muska

Elon Musk roztoczył wizję powszechnej szczęśliwości. Tradycyjny dochód podstawowy ma zastąpić "powszechny wysoki dochód". Dobra i usługi staną się według niego prawie darmowe.

Musk powiedział, że będzie to świat, w którym "każdy może mieć wszystko", łącznie z bezpłatną edukacją oraz opieką zdrowotną "lepszą niż cokolwiek dostępnego dzisiaj". Zastrzegł jednak, że zanim świat osiągnie etap powszechnego dobrobytu, czekają go trudności, w tym napięcia społeczne i protesty.

Musk o protestach społecznych

Zaznaczył, że są to jego przypuszczenia jako "optymisty", a zanim do tego dojdziemy czekają nas "wyboista droga i protesty społeczne". Szef Tesli i SpaceX jest zdania, że rozwój technologii wywoła dalszy skok produktywności, co umożliwi zbudowanie świata "dostatku zasobów".

Elon Musk sam inwestuje w sztuczną inteligencję. Jego startup zwiększa skalę działalności, ale kosztem rosnących strat. Firma zakończyła trzeci kwartał ubiegłego roku ze stratą 1,46 mld dolarów. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku spółka wydała 7,8 mld dol. - poinformował niedawno Bloomberg.